“Lo que esto le hace a tu salud mental y emocional es tan dañino”: Meghan Markle habló acerca del abuso en línea que vivió

Meghan Markle habló acerca del abuso en línea (Foto: Archivo)

La duquesa de Sussex recientemente apareció junto al príncipe Harry en un programa llamado “Teenager Therapy”. En este podcast que se publicó en el Día Mundial de la Salud Mental, ambos hablaron acerca de las consecuencias de la pandemia dentro de la salud mental de la gente. Meghan Markle dejó un mensaje claro: no planea quedarse callada acerca de las consecuencias del abuso en línea.

La duquesa habló acerca de cómo los menores que no han salido para ir a la escuela se encuentran más en sus teléfonos, en las redes sociales y en línea, lo cual los hace muy vulnerables al abuso. Esto, aseguró que es una experiencia que le tocó vivir en carne propia.

“Sí, es una excelente manera de conectarse, pero también termina siendo un lugar donde hay mucha desconexión. Yo también puedo hablar personalmente, me dijeron que en 2019 yo era la persona más trolleada del mundo, hombre o mujer”, comenzó la ex actriz.

Reconoció que fue la persona "más trolleada" del 2019 (Foto: Archivo)

A principio de ese año se dio a conocer que la duquesa estaba embarazada, y después en mayo del mismo, tuvo a su hijo Archie. Ella aclaró que durante una parte de ese año, no se mostró en público, no obstante, esto no impidió que el acoso cesara.

“Ahora, 8 meses de eso ni siquiera era visible: estaba en licencia de maternidad o con un bebé. Pero lo que se pudo fabricar y producir, es casi insuperable. Eso es tan grande, que ni siquiera te puedes imaginar lo que eso significa”, explicó Markle.

Megan hizo énfasis en que este tipo de abuso hace mucho daño a la persona que está siendo señalada, sin importar su edad.

“No me importa si tienes 15 o 25, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso hace a tu salud mental y emocional es tan dañino”, aseveró.

Meghan Markle admitió que fue dañino todo lo que vio en línea (Foto: John Stillwell/Pool via Reuters)

Markle reconoció que aunque su experiencia puede parecer muy distante de muchas personas, lo básico está ahí. Pues ella, al igual que el resto de los humanos, tiene sentimientos y sabe lo que es ser herida.

“Así que pienso que desde mi punto de vista y parte del trabajo que hacemos es de nuestra experiencia, poder hablar con la gente. Y, entender que aunque nuestra experiencia es única para nosotros, y que puede parecer muy diferente al día a día, aún es una experiencia humana y eso es universal”, agregó.

Aunado a esto, Markle también mencionó la famosa entrevista que hizo para ITV, el año pasado, y en la que admitió que no estaba bien. El príncipe señaló que en ese momento, ella se encontraba amamantando a su hijo.

“Fue hace un año que me preguntaron eso, estábamos en un tour en Sudáfrica y en el último día, hombre, estaba cansada. Estaba a punto de darle a Archie un baño y lo que mucha gente no sabe es que entre cada compromiso oficial, estaba corriendo para asegurarme de que nuestro hijo estuviera alimentado”, explicó.

La duquesa también se refirió a la entrevista que hizo para ITV hace un año (Foto: Shutterstock)

Markle explicó que en ese momento no pensó acerca de lo que su respuesta causaría, pues simplemente contestó de la manera más honesta. Agregó que la razón por la que esa respuesta resonó con tanta gente, es porque todos quieren ser cuestionados acerca de cómo están. “Pero ahora diría que estoy muy bien”, añadió.

Por su parte, el príncipe Harry enfatizó acerca del cuidado que la gente debe tener con su salud mental durante estos difíciles tiempos.

“Cuando la gente comienza a pensar en la salud mental inmediatamente la gente comienza a pensar en un grupo pequeño de personas, en vez de cada uno de nosotros. Creo que si dices que el 90% de la población del planeta tierra ha sufrido algún tipo de trauma, de pérdida, de duelo, es diferente y varía para cada persona. Entonces con este año debido al COVID, creo que es seguro decir que 99.9%, sino el 100% de las personas han experimentado una o todas esas situaciones al mismo tiempo. Así que pienso que ahora en vez de estar enfocados en la gente que está luchando, necesita ir más allá y aceptar que todos tenemos salud mental”, urgió.

