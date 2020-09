Trump atacó a Meghan Markle por sus declaraciones sobre las elecciones: “No soy un fan de ella”

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, este 23 de septiembre de 2020, en Washington. EFE/Yuri Gripas

Donald Trump, aparentemente molesto por las recientes declaraciones de Meghan Markle sobre las elecciones estadounidenses de noviembre, arremetió este miércoles contra la actriz, deseando muy irónicamente “buena suerte” a su esposo el príncipe Harry.

Markle, ex estrella de la serie “Suits” y actual Duquesa de Sussex, llamó a sus compatriotas estadounidenses a votar durante una emisión especial en ABC el martes. “Cada cuatro años, se nos dice: ‘Esta es la más importante elección de nuestra vida’. Pero esta lo es”.

Consultado por los comentarios de la actriz, Trump dijo a los periodistas: “No soy un fan de ella”. “Le deseo buena suerte a Harry, porque la va a necesitar”.

Harry, que apareció junto a Meghan en la emisión televisiva, declaró: “Mientras nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso del odio, la desinformación y los ataques en internet”.

“Cuando votamos, nuestros valores son puestos en acción, y nuestras voces son escuchadas”, dijo Markle en el programa, que incluía a las 100 personas más influyentes de 2020 según la revista Time. Ni Meghan, de 39, ni Harry, de 36, mencionaron directamente a Trump.

En agosto, la estrella estadounidense había sido más franca y llamó a un “cambio” con ocasión de las presidenciales estadounidenses de noviembre, en las que Trump busca la reelección.

“Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos”, dijo Markle durante un encuentro organizado por la oenegé “When we all vote” (Cuando todos votamos), cofundada por la ex primera dama Michelle Obama, que trata de animar a los estadounidenses a acudir a las urnas.

Harry, que no es ciudadano estadounidense, señaló que no podrá votar este año y reconoció que nunca ha votado en el Reino Unido, ya que se espera que la realeza permanezca políticamente neutral. Pero instó a los estadounidenses a ser conscientes del tipo de información que se consumen en las redes sociales en estos momentos. “A medida que nos acercamos al mes de noviembre, es vital que rechacemos el discurso del odio, la desinformación y la negatividad que llega online. Lo que consumimos, a lo que nos exponemos y con lo que nos comprometemos online tiene un efecto real en nosotros”, expresó el príncipe.

“Pero cuando lo malo supera a lo bueno, para muchos, ya sea que nos demos cuenta o no, erosiona nuestra capacidad para tener compasión y nuestra capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona”, continuó Harry, con su esposa agregando: “Así que mientras trabajamos para volver a imaginar el mundo que nos rodea, desafiémonos a nosotros mismos para construir comunidades de compasión”.

El príncipe Harry y Meghan Markle.

Aunque está en contra del protocolo que los miembros de la familia real se involucren en política, desde que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus roles como miembros de la realeza y se mudaron a EEUU a principios de este año, la pareja se ha vuelto cada vez más activa sobre causas sociales.

Tras conocerse el video, el presentador británico Piers Morgan tuiteó: “El príncipe Harry metiendo su nariz en las elecciones estadounidenses y decirle a los estadounidenses que voten en contra del presidente Trump es un comportamiento completamente inaceptable para un miembro de la familia real”.

La pareja renunció a los deberes de la familia real británica a inicios de año y recientemente se mudó a California con su hijo Archie, de un año.

Con información de AFP

