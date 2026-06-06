Judicializan a segundo presunto responsable del crimen de Fredy Guzmán, estudiante asesinado en estación de Transmilenio

Esta fue la captura del segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Uniminuto, Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Kevin Leonardo Naranjo Lemus, uno de los jóvenes que, al parecer, participó en el crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el estudiante de 19 años de la Uniminuto que mientras esperaba una ruta que lo llevara a su casa, fue violentamente asaltado en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en la noche del 15 de abril de 2026.

De acuerdo con la información del ente de control, tras la captura, Naranjo Lemus deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación por el crimen.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló pruebas que indican que la víctima fue abordada por al menos tres personas —entre ellas Naranjo Lemus— cuando esperaba un articulado para dirigirse a su residencia. Durante el asalto, el joven resultó herido con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte.

Audiencia de judicialización de Kevin Naranjo, segundo implicado capturado por el crimen de Fredy Guzmán - crédito Fiscalía

Así lo confirmó la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá en la audiencia de judicialización: “Como consecuencia de las actividades investigativas desarrolladas por parte del policía judicial, se llega a determinar que usted, señor Kevin Leonardo Naranjo Lemus, es uno de esos tres sujetos que ingresaron ese día a la estación de Transmilenio entre las 21:30 horas y 22:00 horas. Es usted uno de quienes participa en la ejecución de la empresa criminal. Sí, en diferentes tareas, pero con un mismo objetivo”.

PUBLICIDAD

Las evidencias señalan que la participación del ahora judicializado habría consistido, principalmente, en la detención de un bus del sistema masivo que facilitó la huida de los involucrados en el robo.

“Su compañero lo lesiona con el arma blanca como consecuencia de la herida en el pecho que le afecta la región precordial, luego de lo cual huyen del lugar de los hechos al interior de un articulado que se identifica con las siglas N1511, el cual estaba siendo detenido por usted, que hacía que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para de esta manera asegurar el ingreso al mismo de su compañero de empresa criminal”, relató la fiscal.

PUBLICIDAD

Kevin Naranjo Lemus es el segundo capturado y judicializado por el crimen de Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía

Por estos hechos, la fiscal imputó a Naranjo Lemus los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambos con agravantes. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario; sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Esta es la segunda persona vinculada a la investigación por el crimen del estudiante, luego de que las autoridades capturaran en el barrio Garcés Navas, en el noroccidente de Bogotá, a Harold Figueroa Ballén, que también permanece privado de la libertad por estos mismos hechos.

PUBLICIDAD

Madre de Fredy Guzmán reaccionó a la captura de Kevin Naranjo: “Hasta ahora esto es el comienzo”

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura de Naranjo Lemus ocurrió en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá.

Tras conocerse el avance judicial, la madre de la víctima expresó su sentir en una entrevista que otorgó a Citytv. “Gracias a Dios fue la segunda captura. No me siento satisfecha todavía porque hasta ahora esto es el comienzo. Igual falta uno porque son tres”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Kevin Naranjo en su audiencia de judicialización - crédito Fiscalía

La mujer relató el impacto emocional que ha vivido su familia y señaló: “Estoy con un luto terrible porque me mataron en vida. Era mi tesoro más preciado. Pero él me tiene fuerte y por él es que voy a seguir fuerte y luchando hasta las últimas consecuencias”.

La progenitora pidió a las autoridades que no permitan la impunidad en el caso y solicitó apoyo institucional. “Quiero que esto no lo dejen impune, dejando más familias con luto y dejando más personas que le quiten los sueños, le roben aquella tranquilidad a toda la familia”, afirmó.

PUBLICIDAD