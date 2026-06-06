Colombia

Judicializan a segundo presunto responsable del crimen de Fredy Guzmán, estudiante asesinado en estación de Transmilenio

La Fiscalía logró la medida de aseguramiento contra Kevin Leonardo Naranjo Lemus por su presunta participación en el homicidio ocurrido el 15 de abril de 2025

Guardar
Google icon
Esta fue la captura del segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Uniminuto, Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Kevin Leonardo Naranjo Lemus, uno de los jóvenes que, al parecer, participó en el crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el estudiante de 19 años de la Uniminuto que mientras esperaba una ruta que lo llevara a su casa, fue violentamente asaltado en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en la noche del 15 de abril de 2026.

De acuerdo con la información del ente de control, tras la captura, Naranjo Lemus deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación por el crimen.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló pruebas que indican que la víctima fue abordada por al menos tres personas —entre ellas Naranjo Lemus— cuando esperaba un articulado para dirigirse a su residencia. Durante el asalto, el joven resultó herido con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte.

Audiencia de judicialización de Kevin Naranjo, segundo implicado capturado por el crimen de Fredy Guzmán - crédito Fiscalía

Así lo confirmó la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá en la audiencia de judicialización: “Como consecuencia de las actividades investigativas desarrolladas por parte del policía judicial, se llega a determinar que usted, señor Kevin Leonardo Naranjo Lemus, es uno de esos tres sujetos que ingresaron ese día a la estación de Transmilenio entre las 21:30 horas y 22:00 horas. Es usted uno de quienes participa en la ejecución de la empresa criminal. Sí, en diferentes tareas, pero con un mismo objetivo”.

PUBLICIDAD

Las evidencias señalan que la participación del ahora judicializado habría consistido, principalmente, en la detención de un bus del sistema masivo que facilitó la huida de los involucrados en el robo.

“Su compañero lo lesiona con el arma blanca como consecuencia de la herida en el pecho que le afecta la región precordial, luego de lo cual huyen del lugar de los hechos al interior de un articulado que se identifica con las siglas N1511, el cual estaba siendo detenido por usted, que hacía que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para de esta manera asegurar el ingreso al mismo de su compañero de empresa criminal”, relató la fiscal.

Kevin Naranjo Lemus es el segundo capturado y judicializado por el crimen de Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía
Kevin Naranjo Lemus es el segundo capturado y judicializado por el crimen de Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía

Por estos hechos, la fiscal imputó a Naranjo Lemus los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambos con agravantes. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario; sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Esta es la segunda persona vinculada a la investigación por el crimen del estudiante, luego de que las autoridades capturaran en el barrio Garcés Navas, en el noroccidente de Bogotá, a Harold Figueroa Ballén, que también permanece privado de la libertad por estos mismos hechos.

Madre de Fredy Guzmán reaccionó a la captura de Kevin Naranjo: “Hasta ahora esto es el comienzo”

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura de Naranjo Lemus ocurrió en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá.

Tras conocerse el avance judicial, la madre de la víctima expresó su sentir en una entrevista que otorgó a Citytv. “Gracias a Dios fue la segunda captura. No me siento satisfecha todavía porque hasta ahora esto es el comienzo. Igual falta uno porque son tres”, sostuvo.

Kevin Naranjo en su audiencia de judicialización - crédito Fiscalía
Kevin Naranjo en su audiencia de judicialización - crédito Fiscalía

La mujer relató el impacto emocional que ha vivido su familia y señaló: “Estoy con un luto terrible porque me mataron en vida. Era mi tesoro más preciado. Pero él me tiene fuerte y por él es que voy a seguir fuerte y luchando hasta las últimas consecuencias”.

La progenitora pidió a las autoridades que no permitan la impunidad en el caso y solicitó apoyo institucional. “Quiero que esto no lo dejen impune, dejando más familias con luto y dejando más personas que le quiten los sueños, le roben aquella tranquilidad a toda la familia”, afirmó.

Temas Relacionados

Fredy Guzmán CárdenasUniminutoCrimenTransmilenioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro estalló contra James Rodríguez por el incómodo momento que vivió su hermana Antonella: “No es digno de llevar esa camiseta”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro cuestionó al capitán de la selección Colombia y le reprochó no dejar de lado sus presuntas afinidades políticas

Andrea Petro estalló contra James Rodríguez por el incómodo momento que vivió su hermana Antonella: “No es digno de llevar esa camiseta”

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

El entrenador de la selección Colombia salió al frente de la controversia en la rueda de prensa previa al amistoso del domingo ante Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

⁠Paloma Valencia pidió investigar los resultados de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “Señales de fraude”

Las mesas se ubicaron en territorios históricamente afectados por el conflicto armado: Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo

⁠Paloma Valencia pidió investigar los resultados de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “Señales de fraude”

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se impusieron por la mínima diferencia en el estadio Pascual Guerrero ante Uruguay. Mayra Ramírez volvió a jugar con la Tricolor y Linda Caicedo dejó el campo de juego por molestias físicas

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Importante bloque empresarial se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella ‘desarmando’ a Cepeda: por la “libertad” y el “orden”

El candidato de extrema derecha continúa acumulando respaldos tras su victoria en la primera vuelta presidencial, mientras distintos sectores promueven su llegada a la Casa de Nariño junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

Importante bloque empresarial se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella ‘desarmando’ a Cepeda: por la “libertad” y el “orden”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

Deportes

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Alberto Lleras Camargo y la historia detrás de la entrega de bandera a la selección Colombia en su primera participación en un Mundial

Así llega Jordania al amistoso ante la selección Colombia: los jugadores a seguir antes del debut mundialista

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede deportiva en Cali: estos son los detalles