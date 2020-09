Aseguran que Demi Lovato terminó su relación con Max Ehrich dos meses después de haberse comprometido

La pareja rompió su compromiso (@maxehrich)

El cuento de hadas parece haber llegado a su fin para Demi Lovato y Max Ehrich. Dos meses después de haber anunciado su compromiso, la pareja decidió terminar su relación.

De acuerdo a lo que una fuente le reveló a la revista People, esta decisión fue tomada para que ambos se puedan dedicar a sus respectivas carreras.

“Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras. Se respetan y se aman y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos”, explicó la fuente a la publicación.

Pero, en otras versiones parece ser que la relación se deterioró después de que terminó la cuarentena. Durante los primeros meses de su relación, ambos pasaron el aislamiento juntos en Los Ángeles, una situación que los mantuvo muy felices.

Lovato ya discutía mucho con Ehrich (Foto: EFE/Jose Sena Goulao)

“Demi y Max estuvieron básicamente juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante meses. Vivían en una burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido. Ahora ambos están trabajando y en costas separadas”, reveló la revista.

Esta noticia llegó una semana después de que los amigos y familiares de la cantante comenzaron a expresar preocupación por las verdaderas intenciones del actor de telenovelas.

Este jueves, varios tuits surgieron en línea evidenciando que la hermana de la cantante, Dallas Lovato, así como sus amigos más cercanos Matthew Montgomery y Max Lea dejaron de seguir al actor en sus redes sociales. Por su parte, Lovato había dejado de interactuar en el Instagram de Ehrich días atrás.

Según lo que otra fuente le compartió a E! News, la relación de la pareja comenzó a ir en picada unas semanas antes de que Ehrich tuviera que viajar a Atlanta para filmar un nuevo proyecto. El sitio en línea reportó que Lovato viajó con su prometido para estar juntos mientras él trabajaba, pero tiempo después ella regresó a su hogar.

Los amigos de la cantante dejaron de seguir al actor en su red social (Foto: Jamie McCarthy/AFP)

“Discutían mucho y Demi no quería que él se fuera sin ella. Ha habido mucha tensión y Demi lo dejó para tener la cabeza despejada”, declaró la fuente al sitio.

La fuente también compartió que además de las peleas que habían tenido, la cantante se dio cuenta que en realidad, no conocía al hombre con quien se quería casar.

“Ella no sabía quién era realmente Max y no creía que tuviera buenas intenciones. Había muchas señales de alerta que ella ignoraba y trataba de hacer la vista gorda”, dijo la fuente.

Por otra parte, una segunda fuente le dijo al sitio online que piensa que Ehrich le propuso matrimonio a Lovato para llamar la atención. Mientras que la misma Lovato ya no confía en él, y piensa que es un hombre sospechoso. Después del rompimiento, Lovato ha sido rodeada de su familia.

Los intérpretes se comprometieron en julio pasado (@ddlovato)

El compromiso

El pasado 23 de julio Lovato y Ehrich anunciaron su compromiso a través de sus redes sociales. La pareja apenas comenzó a salir con el actor en marzo de este año.

La cantante dio a conocer la noticia a través de una serie de fotografías en su perfil de Instagram en las que aparece en la playa a lado de Ehrich. Ambos están abrazados y manteniendo una gran sonrisa.

“Sabía que te amaba desde el primer momento en que te vi. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no fueran mis padres) a pesar de las fallas y de todo. Tú nunca me presionaste para ser algo que no sea mi misma. Y tú me haces querer ser la mejor versión de mi misma”, escribió la cantante.

