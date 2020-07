El impresionante anillo de compromiso de Demi Lovato guarda un misterio

La cantante Demi Lovato se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida pues acaba de recibir un impresionante anillo de compromiso de parte de su novio, Max Ehrich, esto tras poco menos de medio año juntos como pareja formal.

Fue la cantante quien dio a conocer la noticia a través de una serie de fotografías en su perfil de Instagram, en las que aparece en la playa a lado de Max, tiernamente abrazados y manteniendo una gran sonrisa. En la publicación, Demi puso el siguiente mensaje:

Sabía que te amaba desde el primer momento en que te vi. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no fueran mis padres) a pesar de las fallas y de todo. Tú nunca me presionaste para ser algo que no sea mi misma. Y tú me haces querer ser la mejor versión de mi misma