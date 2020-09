Demi Lovato admitió que su salud mental se vio afectada por la pandemia de COVID-19

Demi Lovato admitió que su salud mental se vio afectada por la pandemia (Video: YouTube/Good Morning America)

Demi Lovato tenía planeado un regreso inigualable para el 2020: cantó el himno nacional en el Super Bowl y estrenó un sencillo durante la edición número 62 de los premios Grammy. Pero todo se vino abajo durante la pandemia.

A pesar de haber sufrido algunas dificultades, la cantante decidió usar su plataforma para ayudar a quienes han visto su salud mental afectada por la situación global. Ahora, la también actriz se convirtió en la vocera de Talk Space, una aplicación que conecta a la gente con terapeutas en línea.

“Las primeras semanas fueron un poco confusas porque yo estaba preparada para comenzar mi ‘regreso’, lanzar música que no había lanzado en años y de hablar de cosas de las que no he hablado en mucho tiempo”, comentó Lovato en entrevista con el show de ABC, “Good Morning America”.

A lo largo de los años, la artista ha sido muy vocal acerca de sus batallas con su salud mental, así como con sus adicciones y del estigma que las rodea. Cuando fue cuestionada sobre si esto lo ha hecho porque se ha sentido avergonzada de su enfermedad, la cantante respondió que no de la enfermedad, sino de las decisiones que ha tomado.

La cantante negó que esté avergonzada de su enfermedad mental (Foto: Instagram/maxehrich)

“Tal vez me he sentido apenada acerca de las cosas que he pasado, algunas de las elecciones que he tomado. Y creo que eso es natural para quien haya cometido errores en sus enfermedades mentales. Pero sé que una parte para deshacerse del estigma es esparcir conciencia y hablar del tema”, explicó.

La empresaria agregó que la pandemia le ha ocasionado momentos difíciles. No obstante, está segura de que su relación con el actor Max Ehrich ha sido algo insuperable.

“No creo que alguien haya dicho que la han pasado de maravilla. Digo, yo me comprometí, las cosas han sido geniales en mi vida personal. Pero aún así he tenido momentos difíciles porque esa es la realidad de la vida. Nunca ha habido una persona más perfecta que haya puesto un pie en mi vida, y también en un momento tan perfecto”, expresó.

Por lo pronto, la cantante expresó que aún no tiene planes para su boda con Ehrich. Por otro lado, Lovato expresó su apoyo hacia quienes se encuentran luchando contra adicciones o problemas mentales y les envió un mensaje positivo

La cantante relató que su prometido entró en su vida en el momento indicado (Foto: Instagram/maxehrich)

“No estás solo. Hay mucha más gente que antes que se encuentra pasando por lo que tú estás pasando. Cuando estás en momentos difíciles, a veces tendemos a encontrar soluciones permanentes a problemas temporales. Pero estos tienen un efecto dominó en las vidas de las demás personas. Hay gente que te ama, que se preocupa por ti y que contestará el teléfono si llamas”, aseguró.

Un feliz compromiso

Lovato y Ehrich se comprometieron a finales de julio. La propia estadounidense compartió la feliz noticia a sus millones de seguidores a través de una serie de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. En ellas mostró su impresionante anillo.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, expresó Lovato en su publicación.

La pareja ha estado junta desde hace un año, pero fue hasta el pasado enero cuando ambos dieron a conocer su relación casi por casualidad. Ehrich estaba haciendo una transmisión en vivo y Lovato, sin saber que su novio estaba en línea, apareció por sorpresa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Demi Lovato anunció su casamiento con el actor Max Ehrich

El impresionante anillo de compromiso de Demi Lovato guarda un misterio

Demi Lovato habló de su recuperación tras una sobredosis