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Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Argentina y Austria disputan el liderazgo de su grupo tras ganar en el debut. Francia se enfrenta a Irak, que necesita sumar para seguir con opciones. Noruega busca ratificar su buen inicio ante Senegal, mientras que Jordania y Argelia van por sus primeros puntos en el certamen

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Pelota de fútbol en el césped de un estadio con banderas de Argentina, Austria, Francia, Irak, Noruega, Senegal, Argelia y Jordania, y fuegos artificiales.
Argentina, Austria, Francia, Irak, Noruega, Senegal, Jordania y Argelia se enfrentan hoy por la segunda jornada de la fase de grupos, con partidos que pueden ser decisivos para su futuro en el torneo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Mundial 2026 continúa su desarrollo este lunes 22 de junio, con la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada en la que se jugarán cuatro partidos que comienzan a definir el panorama de varias selecciones en el torneo. Con equipos que buscan consolidar su clasificación y otros obligados a sumar para no complicar su continuidad, la fecha se perfila como una de las más determinantes en esta etapa inicial del campeonato.

Entre los encuentros más destacados se encuentra el Argentina vs. Austria, un duelo en el que ambos equipos llegan con victoria en su debut, lo que convierte el partido en un posible choque por el liderato del Grupo J. La jornada también incluye el enfrentamiento entre Francia e Irak, donde el conjunto europeo busca confirmar su condición de favorito tras su estreno ganador, mientras que su rival necesita reaccionar para mantener opciones.

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En el mismo Grupo I, Noruega y Senegal protagonizarán un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos. Noruega llega con impulso tras su debut, mientras que Senegal afronta el encuentro con la obligación de sumar puntos. La jornada se cerrará con el duelo entre Jordania y Argelia, dos selecciones que aún no han puntuado y que se enfrentan en un partido decisivo para evitar complicaciones tempranas en el torneo.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 20 de junio

Argentina vs. Austria

El primer encuentro de la jornada se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos , correspondiente al Grupo J . Argentina llega tras una victoria en su debut, mientras que Austria también inició el torneo con triunfo, por lo que el partido puede definir el liderato del grupo en esta fase inicial.

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La hora de juego:

A las 19:00 horas del lunes en España a las 14:00 horas del lunes en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 13:00 horas del lunes en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU.) a las 12:00 horas del lunes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá a las 11:00 horas del lunes en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Francia vs. Irak

El segundo compromiso del día se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos , por el Grupo I . Francia busca consolidar su posición tras su victoria en la primera jornada, mientras que Irak necesita sumar para no comprometer sus opciones de clasificación.

La hora de juego:

a las 23:00 horas del lunes en España a las 18:00 horas del lunes en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 17:00 horas del lunes en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU.) a las 16:00 horas del lunes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá a las 15:00 horas del lunes en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Noruega vs. Senegal

El tercer partido tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos , también por el Grupo I . Noruega llega con buen impulso tras su debut, mientras que Senegal afronta el encuentro con la necesidad de obtener un resultado positivo para mantenerse en competencia.

La hora de juego:

a las 2:00 horas del martes en España a las 21:00 horas del lunes en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 20:00 horas del lunes en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU.) a las 19:00 horas del lunes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá a las 18:00 horas del lunes en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Jordania vs. Argelia

La jornada se cerrará con el duelo entre Jordania y Argelia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos , por el Grupo J . Ambos equipos buscan su primera victoria en el torneo, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación.

La hora de juego:

a las 5:00 horas del martes en España a las 0:00 horas del martes en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 23:00 horas del lunes en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU.) a las 22:00 horas del lunes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá a las 21:00 horas del lunes en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Argentina vs. Austria

  • América Latina: DSports, TyC Sports (Arg), TV Pública (Arg), VIX
  • España: DAZN, RTVE
  • EE.UU.: FOX, FS1 (inglés), Telemundo, Peacock (español)
  • México: VIX, TUDN, Televisa, TV Azteca

Francia vs. Irak

  • América Latina: DSports, VIX
  • España: DAZN
  • EE.UU.: FOX, FS1, Telemundo, Peacock
  • México: VIX, TUDN

Noruega vs. Senegal

  • América Latina: DSports, VIX
  • España: DAZN
  • EE.UU.: FOX, FS1, Telemundo, Peacock
  • México: VIX, TUDN

Jordania vs. Argelia

  • América Latina: DSports, VIX
  • España: DAZN
  • EE.UU.: FS1, Universo, Peacock
  • México: VIX, TUDN

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica
  • Corea del Sur 2-1 República Checa
  • República Checa 1-1 Sudáfrica
  • México 1-0 Corea del Sur

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Qatar 1-1 Suiza
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
  • Canadá 6-0 Qatar

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Escocia 1-0 Haití
  • Marruecos 1-0 Escocia
  • Brasil 3-0 Haití

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay
  • Australia 2-0 Turquía
  • Estados Unidos 2-0 Australia
  • Paraguay 1-0 Turquía

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil
  • Ecuador 0-0 Curazao

Grupo F

  • Países Bajos 2-2 Japón
  • Suecia 5-1 Túnez
  • Países Bajos 5-1 Suecia
  • Japón 4-0 Túnez

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto
  • Irán 2-2 Nueva Zelanda
  • Bélgica 0-0 Irán
  • Egipto 3-1 Nueva Zelanda

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay
  • España 4-0 Arabia Saudita
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal
  • Noruega 4-1 Irak

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia
  • Austria 3-1 Jordania

Grupo K

  • Portugal 1-1 RD Congo
  • Colombia 3-1 Uzbekistán

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia
  • Ghana 1-0 Panamá

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