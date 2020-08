La reacción de Miranda Kerr ante las noticias del nacimiento el bebé de Orlando Bloom y Katy Perry

La modelo felicitó a la prometida de su ex esposo (Foto: EFE/Caroline Blumberg)

Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron el pasado miércoles que se convirtieron en padres de la pequeña Daisy Dove Bloom. Mientras que la cantante se convirtió en madre por primera vez, su prometido ya es padre de Flynn Christopher Bloom, hijo que tuvo hace 9 años con la modelo Miranda Kerr.

La modelo de 37 años dejó ver que no existe más que amor hacia la pareja y su recién nacida y no solamente le dio un “me gusta” a la publicación de Perry, sino que les dedicó un dulce mensaje.

“Estoy tan contenta por ustedes dos. Ya no puedo esperar para poder conocerla” , escribió la ex pareja de Bloom. Su mensaje lo acompañó con varios emojis de corazones, arcoíris y manos rezando.

Esta es solamente una prueba más de la buena relación que la modelo ha tenido con Bloom a lo largo de los siete años que llevan divorciados. Durante este tiempo, Kerr volvió a encontrar el amor y se casó con el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel.

La pareja tuvo a Flynn Christopher Bloom durante su relación (Foto: AP)

La modelo tuvo dos hijos más con el empresario, Hart Spiegel, quien nació el 7 de mayo del 2018 y Myles Spiegel, quien nació en octubre del año pasado. Esto significa que Flynn no es ningún extraño a ser hermano mayor, no obstante, esta fue la primera vez que tuvo una hermanita.

“Tiene un par de hermanos más, pero esta es su primera hermana, así que él también está emocionado. Son tiempos emocionantes”, comentó el actor en una entrevista con Jimmy Fallon.

Por lo pronto, parece ser que la sana relación entre las dos parejas jugará a favor de todos y podrán disfrutar a los cuatro niños como una gran familia.

Un anuncio con causa

Los primeros en anunciar el nacimiento de la pequeña Daisy, fue la cuenta de Instagram que tiene la UNICEF, organismo del cual ambos son embajadores. La noticia se dio a conocer a través de una fotografía en blanco y negro en la que se pueden ver las manos de ambos agarrando la diminuta manita de su hija recién nacida.

La pareja hizo su anuncio a través de Unicef (Foto: Shutterstock)

¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentarles a los Embajadores de Buena Voluntad Katy Perry y el nuevo pedazo de alegría de Orlando Bloom”

“‘Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija’, nos dijeron Katy y Orlando” , dijeron los padres de la niña en el mensaje.

El actor de “El Señor de los Anillos” y la intérprete de “Fireworks” confesaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia que se encontraban “flotando con amor y asombro por la llegada sana y segura” de su bebé.

Pero la pareja optó por hacer conciencia del privilegio que han vivido al haber tenido a la bebé de la forma más pacífica, y en una situación fuera de riesgo.

“Comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores de la salud y cada once segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas prevenibles. Como embajadores de Buena Voluntad de UNICEF, sabemos que UNICEF está ahí, sobre el terreno, haciendo todo lo necesario para asegurarse de que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a un trabajador de la salud capacitado y acceso a atención médica de calidad.”, continuaron.

Los padres de Daisy crearon un fondo para recolectar donaciones (@katyperry)

En este mismo mensaje comunicaron que con motivo de la llegada de su hija, lanzaron una página de donaciones en el nombre de la pequeña para que el público se anime a hacer donaciones y más niños nazcan en mejores condiciones.

“Para celebrar el corazón que sabemos que nuestra hija ya tiene, hemos creado una página de donaciones para celebrar la llegada de DDB. Al apoyarlos, está apoyando un comienzo seguro en la vida y reinventando un mundo más saludable para cada niño. Esperamos que su corazón florezca con generosidad”, finalizaron el mensaje.

