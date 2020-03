En una conversación con Capital Breakfast recordada por la revista People, la cantante y jurado de American Idol contó el momento en que Bloom le propuso casamiento hace ya más de un año. “Solo recuerdo estar con él cenando en un lugar, un restaurante italiano, porque cuando obtengo un pase, solo quiero rellenar mi cara con pasta. Así que llego allí y está como afeitado. No lleva zapatillas de tenis. Estoy como, ‘Ah, mierda, ¡algo está pasando! Estábamos ordenando y pensé: ‘¿Quién es esta persona?’ (luego) me subí a un helicóptero y él me pidió que me casara con él, y aterrizamos en este edificio y luego bajamos las escaleras y mi familia y amigos estaban allí y muchísimas flores que jamás hayas visto”.