Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron el nacimiento de su hija: “Estamos llenos de amor”

La cantante Katy Perry y su pareja, el actor Orlando Bloom, han sido padres de una niña, Daisy Dove Bloom, una feliz noticia que ambos han querido comunicar este jueves a través de la cuenta de Instagram de UNICEF, organismo del cual son embajadores. Con una foto en blanco y negro en la que pueden verse las manos de ambos agarrando la diminuta manita de su hija recién nacida, fue que se dio a conocer la noticia.

“¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentarles a los Embajadores de Buena Voluntad Katy Perry y el nuevo pedazo de alegría de Orlando Bloom”, señaló la cuenta del organismo internacional confiando la intimidad de la familia. “Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija’, nos dijeron Katy y Orlando”, dijeron los padres de la niña en el mensaje que se ha publicado en las redes.

El protagonista de la saga Piratas del Caribe y la cantante han confesado a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia que “estamos flotando con amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija. Pero sabemos que somos los afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como la nuestra. Las comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores de la salud y cada once segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas prevenibles”.

“Desde el COVID-19, muchas más vidas de recién nacidos están en riesgo debido a la mayor falta de acceso a agua, jabón, vacunas y medicamentos que previenen enfermedades. Como padres de un recién nacido, esto nos rompe el corazón, ya que empatizamos con los padres que luchan ahora más que nunca. Como Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF, sabemos que UNICEF está ahí, sobre el terreno, haciendo todo lo necesario para asegurarse de que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a un trabajador de la salud capacitado y acceso a atención médica de calidad”, continuaron su mensaje.

La cantante, de 35 años, anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción “Never worn white” en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. “Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

En esta ocasión, el nacimiento de su hija coincide con el lanzamiento mañana del nuevo disco de la diva del pop “Smile”, el quinto álbum de estudio de la artista estadounidense. Para la cantante Katy Perry, Daisy es su primera hija, mientras que para el actor de 43 años es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con la modelo Miranda Kerr.

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.

