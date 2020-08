Las estremecedoras predicciones que Walter Mercado hizo a Alicia Machado: “Me dijo cosas sobre mi salud que han pasado tal cual”

Alicia Machado reveló las predicciones que le hizo Walter Mercado (Video: Youtube Venga La Alegría/ TV Azteca)





A lo largo de su trayectoria, el fallecido astrólogo Walter Mercado logró el éxito internacional al realizar predicciones acertadas sobre el futuro de algunos personajes como Bill Clinton, Madonna o la Madre Teresa. Sin embargo, no fueron las únicas revelaciones que pronosticó: también habló en privado con otros famosos sobre el destino que les depararía, tal y como reveló este fin de semana Alicia Machado.

En una entrevista en exclusiva con el programa Venga la Alegría, de TV Azteca, la ex reina de belleza venezolana contó que el astrólogo portorriqueño le hizo predicciones estremecedoras sobre su salud, pues le adelantó que en el futuro tendría que afrontar una etapa muy difícil.

“Me dijo cosas de mi salud que me han pasado tal cual”, explicó Machado. “Me llegó a dar miedo, porque me dijo que iba a ser una prueba muy difícil, que era algo con lo que tenía que aprender a vivir”, agregó la ex ganadora de Miss Universo, de 43 años.

Walter Mercado (Foto: Captura de pantalla del documental "Mucho, mucho amor: la leyenda de Walter Mercado", de Netflix)





Tiempo después de aquello, en 2013, a Alicia Machado le detectaron un cáncer de mama; en ese momento, pensó que las revelaciones de Walter Mercado se habían cumplido. Y según la ex modelo, no fue lo único que acertó el astrólogo. También le auguró que en 2008 tendría una hija en un lugar que empezaba por “M”.

“Me acuerdo que me dijo que en el 2008 iba a tener una hija con un hombre en un país que empezaba con M, y bueno, el país que empieza con M pues es México, y tengo una hija preciosa, gracias a Dios”.

Además de las noticias cumplidas sobre el nacimiento de Dinorah, fruto de su relación sentimental con el empresario mexicano Rafael Hernández Linares, Walter Mercado le reveló otros momentos positivos que le depararía el destino, y le aseguró que entre los 44 y 45 años viviría un éxito insospechado.

(Foto: Izq., EFE/ Der., Instagram @machadooficial)

“Tú entre tus 44 y 45 años te van a pasar un montón de cosas, van a pasar cosas muy fuertes en tu vida, pero tú a los 45 años vas a volver tener una cosa que ni tú misma te lo vas a creer, vas a tener un éxito muy grande”, relató la ex modelo, recordando las palabras del astrólogo.

En opinión de Machado, el gurú portorriqueño no era una persona que decía lo que los demás querían escuchar, sino que trataba de arrojar certeza sobre sus vidas.

“Era un hombre que te decía las cosas, no para que escucharas lo que tú querías escuchar, sino para que escucharas lo que necesitabas escuchar”, concluyó.

Walter de los Milagros

(Foto: Captura de pantalla del documental de Netflix "Mucho, mucho amor: la leyenda de Walter Mercado")

El 2 de noviembre de 2019, Walter Mercado murió en San Juan, Puerto Rico, a los 87 años. Durante su larga vida, no sólo se convirtió en un icono de la astrología en la televisión latinoamericana, sino en un gurú de acertadas predicciones que lo consagraron ante el público.

Desde que era niño fue conocido como “Walter de los Milagros”, ya que a temprana edad demostró sus habilidades sensoriales. A los 6 años tuvo su primera experiencia psíquica cuando le advirtió a su maestra que la campana de la escuela se caería. Su predicción se cumplió cuando al siguiente día, un terremoto tumbó la campana con un sonido estruendoso.

Este singular acontecimiento marcó para siempre la vida de Walter Mercado, cuya fama llegó a ser reconocida internacionalmente como un psíquico poderoso.

Entre sus predicciones más famosas se encuentra la de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997.

El astrólogo predijo el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta (Foto: AFP)

Walter Mercado se encontraba de viaje en Brasil, y una persona le preguntó sobre lo que pasaría al día siguiente; en ese momento se desencadenó la visión que se convirtió en una predicción cumplida. “Fue muy triste la noticia pero la recibí tal como la veía en un cofre de un ataúd y a ella la enterraban”, dijo en una entrevista reciente para la cadena Telemundo.

Walter Mercado también predijo la muerte de Hugo Chávez ocurrida en marco de 2013, e incluso aseguró que el cáncer no sería la causa determinante del fin de su vida.

Al astrólogo también se le atribuye la predicción de la llegada de Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos.

El medio del espectáculo tampoco estuvo exento de las visiones de Walter Mercado. Predijo la llegada del último bebé del cantante español Julio Iglesias, el nacimiento del primer hijo de la cantante Xuxa, y también adelantó que la cantante Madonna obtendría el papel protagónico en la adaptación fílmica del musical “Evita”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las predicciones cumplidas de Walter Mercado: de Bill Clinton a la madre Teresa de Calcuta

Murió el astrólogo Walter Mercado a los 87 años

Buenos augurios, despampanantes atuendos y el juego con la identidad de género: un vistazo al documental de Walter Mercado