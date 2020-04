Pese a la estampa familiar, no faltaron usuarios que le criticaron e incluso lanzaron insultos a la persona en cuestión, pues aseguraron que el verdadero papá de la niña de 11 años es un mafioso que se encuentra preso, a lo que Alicia Machado no se quedó callada para defender el honor de Hernández Linares: “¿Ya lo fuiste a visitar? Déjame saber cuál es y me acompañas…”