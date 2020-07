“Yo no terminé con Ferka”: Christian Estrada respondió al escándalo y de paso envió un mensaje a Frida Sofía

Christian Estrada respondió a Ferka (d) y envió un mensaje a Frida Sofía (i) (ig : ifridag/ estradac11/ ferka_q)

El modelo Christian Estrada respondió a la polémica desatada por, supuestamente, haber fingido su romance con Ferka, su compañera en el programa Guerreros 2020 y aprovechó para enviarle un mensaje a su ex, Frida Sofía.

Poco después de que iniciaran transmisiones del programa de Televisa producido por Magda Rodríguez, la química entre Estrada -ex novio de Frida Sofía- y Ferka (María Fernanda Quiroz) fue evidente y más adelante se confirmó que tenían un romance.

Sin embargo, se desató un escándalo la semana pasada luego de que se filtrara un audio donde Christian decía estar fingiendo el romance con Ferka para hacer carrera en el mundo del entretenimiento en México.

Ferka reaccionó ante lo ocurrido y en un video subido en su cuenta de Instagram confirmó estar soltera.

Ferka conoció a Estrada en "Guerreros 2020" (IG: ferka_q)

“Yo me enteré como todos ustedes de esto, y cuando una persona te hace chin..., lo mejor es alejarse. A mi me gusta que hablen de mi de mi trabajo y de mi forma de ser, no si ando o no con cual persona. Estoy soltera y estoy bien”.

Christian Estrada reaccionó al video de su ex y realizó un en vivo en redes sociales en donde dejó claro:

“Yo no terminé con Ferka, ella terminó conmigo, respeto su decisión, sé que hubo chismes por todos lados, pero bueno, respeto su decisión”.

Estrada insistió en que es una buena persona. “Yo sé quién soy, la persona que soy, el caballero quien soy... chismes son chismes, si la gente dice cosas que ni al caso, está bien, yo respeto... pero igual yo no les daré cuerda a sus chismes, yo vine a México a trabajar”.

Reconoció que la relación con Ferka se salió de control, pues al llegar a México no tenía intenciones de tener un romance.

Estrada lamentó la decisión de Ferka (IG: estradac11)

“Las cosas con Ferka se descontrolaron, pasó lo que tuvo que pasar y hasta ahorita no he tenido tiempo de poder platicar las cosas con ella.... Hubo audios donde se escucha, obvio eran mi voz, son audios viejos, en donde yo apenas estaba conociendo a Ferka, todavía ni éramos novios, pero no era por estrategia, no vine aquí a buscar novia o relación, pero con ella se dieron las cosas, se decontrolaron las cosas y me gustó, me sigue gustando”.

Sin embargo, en la misma transmisión Christian sugirió que Ferka tuvo algo de culpa.

“El error de Ferka fue haber publicado cosas, en realidad son cosas que se puedan arreglar, no sé por qué dejó que dos personas se metieran en nuestra relación, llevábamos una relación súper linda. Despúes del live que hizo, creo que ya no hay nada qué decir”.

Y de paso aprovechó para enviarle un mensaje a su ex, Frida Sofía, con quien ha tenido un cruce de declaraciones desde el año pasado. “Ya pasaron dos años, ya supéralo, ya olvídame”, le dijo a la hija de Alejandra Guzmán.

Christian Estrada y Frida Sofía (Foto: Instagram@estradac1/@ifridag)

Finalizó avisando que no dará entrevistas sobre el tema.

La polémica

El escándalo con Ferka se desató cuando se filtró un audio en el que Estrada decía: “Yo estoy solo en México, me siento solo. Mi mánager sabe cómo se maneja todo. Voy a hacer vida en México y voy a hacerle de actor, entonces tengo que hacer lo que él diga. No estoy enamorado de Ferka, estoy enamorado de Ally, para mi, Ally lo es todo; esto es algo que nos conviene a los dos”.

