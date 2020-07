Christian Estrada reaccionó a los ataques de Frida Sofía: “La felicidad ajena incomoda cuando estás vacío”

Frida Sofía y Christian Estrada tuvieron un romance en 2018 (IG: ifridag / estradac11)

El modelo Christian Estrada reaccionó a los recientes ataques que lanzó en su contra la cantante Frida Sofía, con quien tuvo un romance de algunos meses en 2018 y quien lo llamó “cobarde” y “vividor”.

La hija de Alejandra Guzmán dio una entrevista a TV Notas en la que tuvo duras palabras contra su ex novio.

Desde el año pasado Frida ha hablado en contra de Estrada, pues asegura que tuvo algo que ver con su madre, pese a que los dos lo han rechazado.

Y en la reciente entrevista con la revista se mostró molesta por el hecho de que Estrada continúe hablando de su relación.

Frida Sofía habló fuerte contra su ex

“Me da coraje que siga hablando, pobre cobarde, y qué flojera. Se ve que no tiene otro tema para que le pregunten. ... Habla y sufre diciendo que aborté a su hijo, que también era mío; imagínate si ese bebé hubiera nacido, ¿con qué lo mantendría?, con el sueldo que le pueden dar ahora en este programa de Televisa, que apenas le ha de dar para vivir”.

Estrada, quien actualmente participa en el programa Guerreros 2020, respondió a Frida a través de Instagram stories.

Aunque nunca mencionó el nombre de su ex, por sus palabras relacionadas con el pasado se entendió que se refería a ella.

El mensaje que Estrada compartió en su cuenta de Instagram

“Solo la gente tonta trata de impresionar a la gente inteligente con mentiras y poca imaginación. La felicidad ajena incomoda y más cuando estás vacío ”, escribió.

“La ley más importante es la moral. El mejor abogado, tus principios y el mayor juez, tu conciencia. Yo con la conciencia tranquila no vuelvo a hablar de un pasado que ya está borrado. Vive y deja vivir”, añadió.

Y es que en su reciente entrevista, Frida también dijo que lamentaba que Christian siguiera siendo ubicado solo como su ex novio.

Sobre un posible romance entre Estrada y María Fernanda Quiroz, su compañera en Guerreros 2020, Frida dijo no estar enterada, pues se encuentra centrada en su trabajo.

Frida dijo que Estrada es un "cobarde" y "vividor"

Aunque sí advirtió a las mujeres que se relacionen con él. “Tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien”.

Incluso dijo que Estrada es capaz de hacer cualquier cosa por dinero.

“Es un muerto de hambre que hace lo que sea por dinero. Me han llegado rumores de que hasta se ha metido con hombres, y qué asco... me han escrito varias personas, pero a mí ya no me interesa, más bien que lo chequen estas chicas”.

Finalmente comentó que Estrada fue su peor error y espera que deje de hablar de ella, a lo que Christian ya respondió con su reciente mensaje.

Frida Sofía se alejó de Alejandra por la cercanía entre ella y su ex, Christian Estrada (Foto: Telemundo / Instagram)

Frida insistió en el asunto de que Estrada sigue hablando de ella porque el joven dio una entrevista a Laura Bozzo para su programa Laura sin Censura, en donde volvió a referirse a su relación con ella y también al vínculo con Alejandra Guzmán.

Frida ha repetido en varias ocasiones que la cercanía entre Estrada y su mamá, Alejandra Guzmán, fue el detonante para que ellas se alejaran.

“Con la señora Guzmán yo siempre fui respetuoso, de mi parte le quise mostrar ese caballero que fui ya sea con ella y con su hija; entonces todo lo que hacía fue por amor a su hija, más que nada fue una relación entre suegro y yerno”, comentó Christian a Laura Bozzo.

