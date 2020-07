Frida Sofía se lanzó contra su ex, Christian Estrada: “Es un pobre cobarde, vividor”

Christian Estrada y Frida Sofía (Foto: Instagram@estradac1/@ifridag)

Frida Sofía no tuvo las mejores palabras para su ex novio, Christian Estrada, pues lo definió como un “pobre cobarde” y “vividor”.

En una entrevista para la revista TV Notas, Frida Sofía opinó sobre la reciente cercanía entre Estrada y María Fernanda Quiroz, su compañera en el programa Guerreros 2020.

También le preguntaron sobre el hecho de que Estrada hubiera hablado del romance con Frida y del aborto que ella se hizo, en una entrevista para Laura Bozzo.

“Me da coraje que siga hablando, pobre cobarde, y qué flojera. Se ve que no tiene otro tema para que le pregunten. ... Habla y sufre diciendo que aborté a su hijo, que también era mío; imagínate si ese bebé hubiera nacido, ¿con qué lo mantendría?, con el sueldo que le pueden dar ahora en este programa de Televisa, que apenas le ha de dar para vivir”, respondió molesta la hija de Alejandra Guzmán.

Frida espera que Estrada disfrute sus “cinco minutos de fama” tras haber entrado al programa producido por Magda Rodríguez, pero también dijo que es un horror que la gente lo siga ubicando solo como su ex.

Respecto de un posible romance con María Fernanda Quiroz, la intérprete comentó que no estaba enterada pues se encuentra ocupada trabajando.

Además, frida Sofía hizo un llamado a las mujeres que pudieran relacionarse con Estrada: “tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien”.

La cantante no se detuvo ahí, pues cuestionó el hecho de que Estada haya dicho que tiene dinero gracias a su trabajo como modelo y reveló que ha recibido información sobre relaciones de su ex con hombres a cambio de dinero.

Frida aseguró que su ex novio es capaz de cualquier cosa por dinero (IG: estradac11)

“Que muestre las fotos de los supuestos trabajos que ha hecho... que muestre sus campañas de publicidad... Es un muerto de hambre que hace lo que sea por dinero. Me han llegado rumores de que hasta se ha metido con hombres, y qué asco... me han escrito varias personas, pero a mí ya no me interesa, más bien que lo chequen estas chicas”.

Al final de la entrevista, Frida aseguró que Estrada ha sido su “peor error” y solo desea que él deje de hablar de ella.

Aunque solo anduvieron cinco meses durante 2018, la relación de Frida Sofía y Estrada ha estado en la mira desde hace más de un año.

Frida espera que Christian deje de hablar de ella

Frida aseguró que la cercanía entre Estrada y su mamá, Alejandra Guzmán, fue el detonante para que ellas se alejaran.

De hecho la joven ha asegurado en repetidas ocasiones que ellos tuvieron algo que ver en un plano más íntimo, pero tanto Guzmán como Estrada lo han negado.

Hace unas semanas Estrada dio una entrevista al programa Laura sin Censura, de Laura Bozzo, en donde dijo que su relación con Alejandra Guzmán siempre fue de respeto.

“Con la señora Guzmán yo siempre fui respetuoso, de mi parte le quise mostrar ese caballero que fui ya sea con ella y con su hija; entonces todo lo que hacía fue por amor a su hija, más que nada fue una relación entre suegro y yerno”.

