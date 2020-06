Frida Sofía volvió a arremeter contra Alejandra Guzmán, ahora le reclama por un regalo

La artista Frida Sofía reclamó a su madre, Alejandra Guzmán, por un piano de tipo barroco que perteneció al compositor Agustín Lara y que afirma le fue regalado por su abuela, Estela Moctezuma, cuando Frida aún era una niña.

Alejandra Guzmán habló sobre el piano en una entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda, mencionando que se lo habían regalado a su hija:

Ante estas declaraciones, Frida Sofía exigió que le regresaran el piano, diciendo que:

Por lo que la hija de la rockera exigió a su madre que le regresara el instrumento, además dijo que ya tiene decidido su regreso al camino de la música pero que no será pronto pues tuvo algunos problemas y no recibió el apoyo que ella esperaba por lo que le tomará un poco más de tiempo regresar a los escenarios pero afirmó: “de que voy a cantar, voy a cantar”.

Un conflicto que no tiene fin

Los conflictos en la familia Guzmán no parecen llevar a una conclusión pronto. Desde que Frida Sofía reveló que había sufrido violencia física por parte de su madre, la cual la habría golpeado y maltratado bajo la influencia de drogas y alcohol, el conflicto de declaraciones entre madre e hija continuó e involucró a otros miembros de la familia.

La situación empeoró cuando el cantante Enrique Guzmán se refirió a Frida Sofía como “una niña que hace puras pendejadas”, esto en referencia a la forma en que la modelo llevó a cabo las quejas relacionadas con su madre, lo cual creó una tensión muy fuerte entre ellos. La misma Frida Sofía acusó que al principio su abuelo la apoyaba pero poco después se refirió a él como un pervertido:

En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, claro que no fue económicamente, sino con la prensa. (...) Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él qué chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba.