Enrique Guzmán llamó “enferma” a Frida Sofía y reveló que su relación está rota

El cantante Enrique Guzmán dejó en claro que no tiene contacto con su nieta Frida Sofía y parece que tampoco piensa buscarla.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el intérprete habló de su hija Alejandra Guzmán luego de que el sismo de este martes 23 de junio afectara su casa en Huatulco, Oaxaca.

Guzmán comentó que la intérprete se encuentra bien, pues pudo comunicarse con ella pasado el temblor.

Linet Puente entonces le preguntó sobre su relación con Frida Sofía, hija de Alejandra y es que en algunas ocasiones Guzmán se ha referido con palabras duras a su nieta debido a las declaraciones que ha dado contra Alejandra.

Alejandra Guzmán compartió imágenes de las afectaciones en su casa por el sismo

“Mi relación con ella está rota” , confesó el cantante.

Pedro Sola le dijo que sería bueno que recuperara el contacto con ella, pero Guzmán descartó la idea.

No creo que deba hacerlo porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad

Ante las expresiones de pesar por parte del resto de integrantes de Ventaneando, Enrique Guzmán añadió que Frida: “está enferma de algo que no sé qué es, dicen que la edad es una enfermedad que se quita con el tiempo”.

Ya la semana pasada, al mismo programa, el intérprete había hablado de su distanciamiento con su nieta.

Primero compartió una anécdota que lo hizo reflexionar en medio de la cuarentena que se vive por la epidemia de coronavirus.

Guzmán estaba en la terraza de su casa cuando una mariposa llegó a posarse en su hombro.

“Estaba yo pensando que la naturaleza ya nos perdonó, creo que se acercan más estas gentes así, estas almas que vienen volando... yo lo he buscado siempre (el perdón) las cosas se han tranquilizado mucho familiarmente hablando”.

Cuando le preguntaron sobre Frida respondió que ese asunto está pendiente. “Sigue lejos”, aseguró.

Hace algunas semanas abuelo y nieta se lanzaron duros comentarios. A Guzmán no le pareció la manera en que Frida habló de su madre.

Y es que la joven dio entrevistas a TV Notas en donde insistió en el consumo de drogas por parte de Alejandra.

“Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”, aseguró la joven, quien también dijo “Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho , le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”.

Ante esa ola de declaraciones, Guzmán reaccionó molesto.

“Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) qué saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendej*das... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando”, dijo al programa Ventaneando. “Es una pend*ja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pend*ja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad”.

Frida no se quedó callada y compartió en Instagram una foto de cuando era niña y estaba junto a Enrique para escribir:

“Aquí el señor Guzman con ‘la pendej*’ de su nieta ... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”

“Frida va a cumplir 30 años, tiene bastantes pelos en sus partes para que se rasque como ella pueda. Si quiere enseñar los calzones, pues que los muestre pero no conmigo”, también dijo Guzmán, lo que posteriormente fue respondido por Frida en una entrevista con TV Notas.

“Mira, yo no le he querido faltar al respeto, siempre ha estado así de loquito, pero que no se le olvide que está hablando de su nieta, de una mujer, especialmente hoy en día de cómo nos tratan (a las mujeres), que venga con su machismo asqueroso, pervertido y morboso, a hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que ching*dos sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”.

