Penn Badgley habló sobre las acusaciones acoso sexual en contra de su colega Chris D’Elia

Penn Badgley ha interpretado a acosadores en algunos de sus papeles (Foto: Archivo)

Recientemente el comediante Chris D’Elia fue acusado de haber acosado sexualmente de varias mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad.

Ahora, Penn Badgley, quien interpreta al personaje de “Joe Goldberg” en la serie de Netflix “You”, en donde D’Elia también participó, explicó que se siente muy preocupado por esta situación.

“La idea de que un programa como el nuestro sea indirectamente, sin saberlo, un paraíso para las personas abusivas es inquietante. Es muy inquietante”, expresó Badgley sobre su co estrella, durante una entrevista para el diario Los Angeles Times.

En “You” el personaje de Badgley es un hombre que acosa a las mujeres que son de su interés. Mientras que el personaje de D’Elia, “Henderson” parece no separarse mucho de su realidad, pues también es un comediante pero este droga y viola chicas menores de edad en el show.

Chris D'Elia fue señalado como un acosador sexual (Foto: Instagram@chrisdelia)

D’Elia compartió pantalla con la actriz de 17 años, Jenna Ortega, a cuyo personaje también trata de abusar. De acuerdo con el ex protagonista de “Gossip Girl”, esta situación fue algo que preocupó a los productores del show, quienes inmediatamente se contactaron con la adolescente.

“Lo primero que hicieron nuestros productores fue contactar a Jenna, quien interpretó a Ellie, la chica que interactuó con Chris en esas escenas, solo para asegurarse de que se sintiera segura. Podemos sentirnos sanos y salvos allí, en lo que respecta a nuestro programa”, agregó el actor de 33 años.

Badgley por su parte agregó que este tipo de acusaciones necesitan ser vistas frente a frente e incluso lo han obligado a reflexionar acerca de su misma actitud y de los cambios que quiere dentro del mismo sistema.

“[Es un tema que] sistemicamente, necesita ser abordado. Individualmente, necesita ser abordado. ¿Soy la persona para abordar todas esas cosas? Ya sabes, me afectó profundamente. Estaba muy preocupado por eso. Estoy muy preocupado por eso. No conozco a Chris. Pero sé que, si hay algo que debemos hacer en esta época, es creer en las mujeres[...] pienso en mi propia conducta, y estoy agradecido de haber tratado de mantener un cierto nivel de conducta a lo largo de mi vida.”, aseveró.

El personaje de D'Elia intenta violar a una adolescente en "You" (Foto: Instagram@chrisdelia)

Por otro lado, el actor declaró que a lo largo de su carrera a pensado en los tipos de papeles que acepta y en cómo hacer notar que las actitudes del “acosador carismático” ya no pueden seguir normalizadas.

“En la medida en que el tema es conflictivo y desafiante en ese sentido, ¿un programa como el nuestro ayuda a crear esa cultura? Bueno, sé que al menos nuestro programa está tratando de ser: piensa en las cosas de manera desmontable y deconstructiva. Espero que al menos nuestro programa no sirve para mantener este tipo de actitudes locas y estos sistemas”, añadió.

A pesar de que en este caso no hubo mucho de lo que hacer para el actor, espera poder ser más proactivo en el futuro.

“Creo que he hablado mucho al respecto en general y, ya sabes, yo, desafortunadamente, en este caso, siento que no estoy involucrado. [...] Soy, al final del día, un actor, y no tengo mucho que ver con muchas de estas cosas. Pero sí creo que, en el futuro, me gustaría que eso cambie, personalmente”, finalizó.

Penn Badgley quiere ser más pro activo en el futuro (Foto: Archivo)

Fue apenas la semana pasada que las acusaciones en contra del comediante salieron a la luz. Apenas el pasado martes tanto su manager como la agencia CAA dejaron de representar a D’Elia.

El comediante por su parte negó las acusaciones e insistió que todas sus relaciones han sido “legales y consensuadas”, y que nunca buscó a sabiendas ninguna menor de edad. Sin embargo, pidió disculpas por haber dejado que su estilo de vida cambiara su comportamiento.

“Dicho esto, realmente lo siento. Fui un tipo tonto que ABSOLUTAMENTE me dejé atrapar por mi estilo de vida. Es mi culpa, lo entiendo. He estado reflexionando sobre esto por algún tiempo ahora y prometo que continuaré haciendo mejor las cosas”, dijo en un comunicado a TMZ.

