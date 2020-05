Kevin Spacey comparó su situación en Hollywood por denuncias de abuso sexual con los despedidos por coronavirus: : “Sé qué se siente no poder trabajar”

Kevin Space habló por primera vez sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra que provocaron el final de su carrera en 2017

Kevin Spacey, quien fue despedido del exitoso drama político “House of Cards” tras múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra en 2017, comparó su situación actual en Hollywood con la de millones de personas que perdieron sus trabajos en medio de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos y en todo el mundo.

El protagonista de “American Beauty” describió este tiempo marginado como “sombrío y doloroso”, quejándose de cómo cambió su vida “en cuestión de horas” después de que las acusaciones en su contra se dieran a conocer públicamente. “No creo que sea una sorpresa para nadie decir que mi mundo cambió por completo en 2017”, afirmó.

“Mi trabajo, muchas de mis relaciones, mi lugar en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas”, agregó el ganador del Oscar en sus primeras declaraciones después de ser acusado por más de una docena de hombres de conducta sexual inapropiada.

Spacey se refirió a la pandemia mundial de coronavirus, con una llamativa comparación, al decir que entendía “lo que se siente al encontrarse de repente en una situación para la que no podría haberse preparado o anticipado que vendría”.

“A menudo no me gusta decirle a la gente que puedo relacionarme con su situación porque creo que socava la ex3periencia que pueden estar teniendo, que es su propia experiencia única y muy personal”, dijo el intérprete, de 60 años. “Pero en este caso, siento que puedo relacionarme con lo que se siente tener tu mundo de repente detenido”, continuó.

El actor reconoce que las situaciones son distintas pero cree que el sentimiento es el mismo. "Aunque nos hayamos encontrado en situaciones similares, pero por razones y circunstancias muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas”.

“Y por eso tengo empatía por lo que se siente al saber de repente que no puedes volver a trabajar o que podrías perder tu trabajo y que es una situación sobre la que no tienes absolutamente ningún control”, añadió.

Luego habló sobre cómo reaccionó cuando fue parte de uno de los hombres mencionados por el movimiento #MeToo. “Cuando mi carrera se detuvo por completo, cuando me enfrenté a la incertidumbre de que nunca podría ser contratado nuevamente como actor, tuve que hacerme una pregunta que nunca antes me había hecho, que es, si no puedo actuar, ¿quién soy yo?”,

"La lucha emocional cuando tu mundo se para de repente es similar a la de los trabajadores en la pandemia", afirmó el actor (Reuters)

En julio pasado, se retiraron los cargos de agresión sexual en Massachusetts que involucraban a un joven de 18 años.

En octubre, Spacey resolvió una demanda de agresión sexual presentada en su contra por un masajista anónimo que murió a principios de 2019. Los términos del acuerdo con el hijo del acusador no fueron revelados. El masajista presentó su demanda como John Doe alegando que Spacey lo atacó hace más de tres años durante una sesión de masaje en Malibú. Spacey fue acusado de intentar acariciar los genitales del acusador e intentar besarlo.

Uno de los otros acusadores de Spacey fue Ari Behn, el ex marido de la princesa noruega Martha Louise, quien alegó que el actor le tocó sus genitales debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007. Behn se quitó la vida el año pasado.

La pesadilla para Spacey comenzó cuando Anthony Rapp, conocido principalmente por su papel en la versión original del musical “Rent”, lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando era un adolescente de solo 14 años. En un insólito descargo en las redes sociales, el actor reveló su homosexualidad, pero dijo no recordar bien el incidente.

Rapp, que ahora tiene 46 años y actúa en la serie de televisión “Star Trek: Discovery”, explicó que hizo público su caso treinta y dos años después del hecho luego de escuchar las acusaciones contra Harvey Weinstein, que abrieron el debate sobre los abusos sexuales en la industria del entretenimiento.

En la actualidad continúa siendo investigado por la policía en Londres por múltiples denuncias de acoso sexual, que habrían tenido lugar mientras era el director artístico del teatro Old Vic entre 2004 y 2015

Al final de la entrevista del podcast, Spacey dijo: “Estaba tan ocupado definiéndome por lo que hice o por lo que estaba tratando de hacer, que cuando todo se detuvo, no tenía idea de qué hacer a continuación".

“No quiero endulzar este momento devastador en el que estamos, espero poder alentarlos a ver una oportunidad en todo esto y convertir esto en algo positivo”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Denunciaron a Kevin Spacey y murieron: los tres casos oscuros que rodean al protagonista de “House of Cards”