La intérprete habló por primera vez de lo que le había ocurrido durante un evento Elle Women en Hollywood en octubre de 2017. A medida que más y más mujeres contaban sus propias historias, Witherspoon dijo que se sintió obligada a romper su silencio. “Tengo mis propias experiencias que me han vuelto muy vívidas y me resulta muy difícil dormir, pensar y comunicar muchos de los sentimientos que he tenido sobre la ansiedad, la honestidad, la culpa por no hablar antes", dijo en ese momento. “Siento verdadero disgusto con el director que me agredió cuando tenía 16 años y enojo con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición de mi empleo”.