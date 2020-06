Ansel Elgort fue acusado de abusar sexualmente de una menor en 2014

Ansel Elgort fue acusado de abusar sexualmente de una menor (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor estadounidense Ansel Elgort fue señalado de haber agredido sexualmente a una menor en el año 2014. Las acusaciones fueron hechas este viernes a través de Twitter por una usuaria llamada Gabby.

En su declaración, la mujer narró que comenzó a intercambiar mensajes con el protagonista de “Baby Driver” por medio de la aplicación de Snapchat. Gabby, quien no dio a conocer su apellido, dijo que por fin puede hablar porque quiere sanar. Además aseguró que no es la única chica de la que abusó.

“Fui agredida sexualmente un par de días después de cumplir 17 años y él tenía 20 años. Él sabía lo que estaba haciendo. No estoy haciendo esto para perseguir fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para que finalmente pueda sanar y sé que no estoy sola y que él ha hecho esto a otras chicas. Ansel Elgort me agredió cuando tenía 17 años”, comenzó su declaración.

La mujer narró el encuentro que ocurrió dos días después de su cumpleaños, aquí explicó que solamente era una de sus seguidoras y que no se imaginó que el actor fuera a responder su mensaje.

La supuesta víctima de Ansel Elgort agregó esta captura de pantalla en su tuit (Foto: Twitter/Itsgabby)

“Lo había contactado en privado cuando faltaban dos días para mi cumpleaños número 17 y obtuve su Snapchat privado. No pensé que alguna vez vería mi mensaje, solo era una niña y era fanática de él. Entonces, cuando todo sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener relaciones sexuales sabiendo que era mi primera vez, y que estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron ‘necesito forzarte’”, agregó.

Gabby continuó su testimonio al agregar que momentos después su mente trató de huir a otro lugar, pues físicamente Elgort era más fuerte que ella, por lo que no pudo quitárselo de encima.

“Yo no estaba allí en ese momento mentalmente. Me desasocié y sentí que mi mente se había ido, estaba en shock, no podía irme, solo medía 1.57 metros y pesaba 44 kilogramos. Me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo. YO ERA MUY JOVEN Y ÉL LO SABÍA. También me dijo cosas como ‘vas a ser una señorita tan hermosa cuando seas mayor’”, expresó.

También agregó que el intérprete le pidió fotografías de ella desnuda e incluso le pidió estar en un trío con una de sus compañeras de baile, quienes también eran menores de edad en ese entonces. Aunado a esto, la mujer alega que el actor le pidió que no dijera nada, pues le advirtió que podría hacerle daño a su carrera.

El actor no ha hecho ningún comentario (Foto: Frazer Harrison/AFP)

Ahora, la joven explicó que tiene secuelas gracias a esta agresión y que tiene que ir a terapia.

“Me senté por meses, preguntándome qué hice mal, y por qué me sentía tan usada. Años después tengo trastorno de estrés postraumático y ataques de pánico. Finalmente estoy lista para hablar al respecto, y sanar. Quiero decirles a otras chicas que han pasado por esta misma mierda, que no están solas. Hay mucho más que esto en mi historia, pero no no quiero contarlo todo”, sentenció.

La mujer también adjuntó una captura de pantalla en donde aparentemente aparece con el actor.

Elgort es el segundo actor de la película “Baby Driver” que es acusado de abuso sexual, el primero fue Kevin Spacey. Después de las múltiples acusaciones en contra de Spacey, este fue reemplazado en el filme “Todo el dinero del mundo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El escándalo sexual de Kevin Spacey amenaza su última película

Danny Masterson de “That ’70s Show” fue arrestado y acusado de violar a tres mujeres

Spike Lee pidió disculpas públicas por defender a Woody Allen