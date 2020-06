Danny Masterson de “That ‘70s Show” fue arrestado y acusado de violar a tres mujeres

Danny Masterson de “That ‘70s Show” fue acusado de violar a tres mujeres

El actor Danny Masterson, mejor conocido por su papel en la comedia”That 70s Show”, ha sido acusado de violar a tres mujeres en incidentes aislados desde 2001 hasta 2003, anunció la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Masterson fue detenido y notificado de los cargos en su contra. Fue liberado después de pagar la fianza.

El intérprete de 44 años enfrenta tres cargos por agresión sexual. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta 45 años de prisión tras las rejas en una prisión federal.

Los cargos contra el actor fueron anunciados el miércoles por la fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, quien confirmó que el actor está siendo acusado de tres cargos de violación que involucraron a tres mujeres diferentes.

El actor interpretó a Steven Hyde en "That 70's Show" de 1998 a 2006 (Foto: Especial)

Masterson está acusado de violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001, según la denuncia. En abril de 2003, presuntamente violó a otra mujer de 28 años y, entre octubre y diciembre de ese año, atacó sexualmente a una joven de 23 años a la que había invitado a su hogar en Hollywood Hills.

El fiscal adjunto de distrito Reinhold Mueller, que está a cargo del caso, dijo que todos los presuntos hechos ocurrieron en la casa de Masterson en Los Ángeles.

La oficina del fiscal de distrito dijo que declinó presentar cargos contra Masterson por otros dos presuntos incidentes de agresión sexual.

“El señor Masterson es inocente y confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar”, declaró Tom Mesereau, abogado del actor. Y agregó: “Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están completamente conmocionados, pero ellos y su familia saben que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz”.

Masterson actuó junto a Ashton Kutcher en la serie de Netflix "The Ranch" (Foto: Archivo)

De acuerdo con el diario The New York Times la oficina del fiscal de distrito se negó a presentar dos cargos mas por agresión sexual en contra del actor. Esto debido a que en uno no existen pruebas suficientes y, en otro, debido al estatuto de limitaciones.

En agosto del año pasado, cuatro mujeres presentaron una demanda en contra del actor y de la iglesia de la Cienciología, pues acusaron que habían sido acosadas e intimidadas tras haber acusado a Masterson de abuso sexual.

De acuerdo con la revista People Chrissie Carnell Bixler, ex novia del actor y actual esposa de Cedric Bixler-Zavala, vocalista de The Mars Volta; Marie Bobette Riales y dos mujeres anónimas afirmaron que Masterson y la iglesia a la pertenece, intentaron silenciarlas a través de tácticas de intimidación.

No obstante, el también DJ replicó a través de la misma publicación, que las acusaciones eran “más que ridículas”.

Chrissie Carnell Bixler, ex novia del actor y actual esposa del vocalista de The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, fue una de las mujeres que acusó a Masterson de abuso sexual (Foto: Especial)

“No voy a pelear con mi ex novia en los medios como me ha estado tratando de provocar durante más de dos años. La venceré en la corte, y lo espero con ansias porque el público finalmente podrá conocer la verdad y ver cómo esta mujer me ha engañado. Y una vez que se rechaza su demanda, tengo la intención de demandarla a ella y a los demás que se subieron al carro por el daño que nos causaron a mí y a mi familia”, aseveró a través de su abogado el año pasado.

Masterson ha estado bajo investigación por el Departamento de Policía de Los Ángeles desde marzo de 2017, después de que tres mujeres, quienes también pertenecían a la iglesia de la Cientología, lo acusaron de abuso sexual.

Fue hasta diciembre del mismo año que Netflix eliminó al actor del show “The Ranch” en donde compartía créditos con Ashton Kutcher. La agencia a la que pertenecía, UTA también lo dejó de representar.

