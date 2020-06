Spike Lee pidió disculpas públicas por defender a Woody Allen

Spike Lee pidió disculpas por defender a Woody Allen

El cineasta Spike Lee se disculpó por los comentarios que hizo en defensa de Woody Allen. Desde su cuenta de Twitter el sábado, Lee dijo que sus “palabras estaban equivocadas” cuando se trataba de su defensa del realizador contra la cultura de “cancelar” en Hollywood.

El también productor y guionista había hablado de Allen en una reciente aparición en un programa de radio de la ciudad de Nueva York para promocionar su nueva película de Netflix “Da 5 Bloods”, llamando al director de “Annie Hall” un “amigo”.

“Esta cosa de cancelar no es solo Woody. Y creo que cuando lo recordamos, veremos que, salvo matar a alguien, no sé si puedes borrar a alguien como si nunca hubiera existido. Woody es un amigo mío”, dijo Lee. “Sé que lo está pasando ahora mismo”.

Al día siguiente, Lee se mostró arrepentido. “Me disculpo profundamente. Mis palabras fueron incorrectas. No tolero ni toleraré el acoso sexual, el asalto o la violencia. Tal tratamiento causa daños que no pueden ser minimizado", expresó el cineasta.

El pedido de disculpas de Spike Lee

La última película de Spike Lee, “Da 5 Bloods”, sobre unos soldados negros que regresan a Vietnam en busca de los restos del líder de su escuadrón caído, así como la promesa de un tesoro enterrado, se estrenó con gran éxito en Netflix el viernes pasado.

Allen, de 84 años, fue acusado de abusar sexualmente de su hija Dylan Farrow cuando tenía 7 años a principios de la década de 1990. El realizador siempre negó el hecho. A principios de este año, lanzó sus memorias, Apropos of nothing, a través de Arcade Publishing después de que su editor original, Hachette Book Group, desistiera de su publicación por las duras críticas recibidas por parte del periodista Ronan Farrow, hijo biológico del director y de la actriz Mia Farrow, reconocido con un Pulitzer por su investigación sobre el violador Harvey Weinstein en The New Yorker.

Dylan Farrow(Shutterstock)

El director nunca fue declarado culpable de abuso en la Justicia de Estados Unidos, pero en medio del movimiento #MeToo, muchas estrellas dejaron proyectos y donaron su paga a la caridad, mientras que Amazon rompió su contrato comercial con el cineasta.

Ellen Page y Greta Gerwig están entre las actrices que han dicho que no volverán a trabajar con Allen, y su película más reciente, “A Rainy Day in New York”, nunca se entrenó en los cines de EEUU. Amazon, que iba a lanzar esa película y otras tres, terminó su trato con el director.

