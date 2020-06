“Crítico político de primer orden y actor que hizo historia”: las palabras de López Obrador sobre la muerte de Héctor Suárez

Héctor Suárez falleció este martes y el presidente de México se refirió al aseunto (Foto: Cuartoscuro - Presidencia)

El tema sobre la muerte del actor y comediante Héctor Suárez no faltó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dedicó algunas palabras y elogió su labor.

López Obrador definió a Héctor Suárez como un: “crítico político de primer orden, un actor consumado que hizo historia en México por su actuación, por sus personajes, por sus dichos”

El presidente le envió un abrazo y un pésame a los familiares y amigos del creador de personajes entrañables en la cultura popular mexicana como “El No Hay”, “El Flanagan” y “El Tirantes”.

López Obrador elogió a Héctor Suárez (Captura de pantalla)

“Entonces también enviarles a sus familiares nuestro abrazo, nuestro pésame a amigos, a familiares, a sus seguidores, estamos acá en el sureste, pero al tanto de todo lo que está sucediendo en el país”.

La noticia del fallecimiento de Suárez fue dada a conocer el martes por la mañana por su hijo, Héctor Suárez Gomís a través de su cuenta de Instagram.

“Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, escribió.

“Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias!Descanse en paz, Héctor Suárez”, añadió en la publicación.

El deceso causó gran impacto en el mundo del entretenimiento en México, donde Suárez era figura desde hace décadas tanto por sus personajes de comedia, como por sus actuaciones dramáticas y también por su postura política, que no pocas veces lo metió en problemas.

De hecho, un sketch que presentó en un programa de Verónica Castro le causó un veto por parte de Televisa porque se había referido al entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien -como relató el propio Suárez a Adela Micha, lejos de molestarse lo invitó a charlar con él e incluso le ofreció colocarlo en el Canal 13.

“Mi actorazo, ‘no hay no hay, nenorras’”, recordó entre risas el actor sobre lo que le dijo Salinas, haciendo referencia a su famoso personaje de “El No Hay”.

“¿Qué pasó con ese programa señor? Ese programa era extraordinario, nos ayuda, al gobierno nos servía como pivote, porque todo el coraje y la rabia que traía la gente, lo aflojaba, porque la gente lo que no puede decir, lo decía usted, es importante un programa así”, le dijo Salinas, quien además le pidió no decaer ante el veto de Televisa y le ofreció un espacio en TV Azteca, donde también lanzó un exitoso programa, La cosa.

Con Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988, tuvo diferencia de opiniones sobre el contenido de ¿Qué nos pasa?, que hacía crítica social.

Su personaje de "El No Hay" (Foto: ¿Qué nos pasa? - Programa de televisión)

“Me mandó llamar (Miguel) de la Madrid para que lo retirara (su programa de tv), me dijo ‘no lo va a entender la gente, México no está preparado´ decía, yo le dije que no subestimara al pueblo, yo le di por su lado y seguí haciendo el programa”, reveló sobre la llamada de atención.

Y durante el sexenio de Peña Nieto fue amenazado de muerte, a punta de pistola en un baño público, para que dejara de hablar en contra del gobierno.

