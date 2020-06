Del veto a la reunión con Carlos Salinas: la complicada relación de Héctor Suárez con Televisa

Televisa fue la empresa que cobijó durante 35 años a Héctor Suárez (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Televisa fue la empresa que cobijó durante 35 años a Héctor Suárez, pero su amplia trayectoria dentro de la televisora no impidieron al menos tres desencuentros que lo orillaron a buscar nuevos aires en la competencia.

El primero ocurrió cuando en uno de sus espacios cómicos transmitido en el programa Mala Noche no de Verónica Castro insultó al entonces presidente de México, Carlos Salinas, pero lejos de molestarse por la actuación, le ofreció un espacio en el incipiente canal 13.

En una entrevista con Adela Micha, el comediante confesó que tras su primera salida de Televisa se reunió con el político priista, quien le manifestó su admiración e incluso imitó a uno de sus consagrados personajes.

“Mi actorazo, ‘no hay no hay, nenorras’”, dijo entre risas el actor que falleció este 2 de junio por un infarto cardiorespiratorio. Hay que recordar que “No hay” es el nombre de uno de los personajes más emblemáticos del legendario histrión.

Héctor Suárez tuvo varios desencuentros con Televisa (FOTO: ARCHIVO/ ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO)

Suárez recordó lo que escuchó sobre su programa ¿Qué nos pasa?: “¿Qué pasó con ese programa señor? Ese programa era extraordinario, nos ayuda, al gobierno nos servía como pivote, porque todo el coraje y la rabia que traía la gente, lo aflojaba, porque la gente lo que no puede decir, lo decía usted, es importante un programa así”.

El entonces mandatario mexicano le pidió no decaer ante el veto de Televisa y le ofreció un espacio en TV Azteca, donde también lanzó un exitoso programa, La cosa.

Unos años después regresó para un segunda temporada de ¿Qué nos pasa?, que volvió a concluir por un desacuerdo con el ahora director de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

Para 2011 regresó a la televisora de San Ángel con el programa Iniciativa México, producido por los hermanos Galindo. Aunque la participación de Suárez sería para 10 semanas, sólo ocurrió por seis ya que argumentó que sus contenidos eran mal editados y hasta censurados sin su consentimiento.

Con una carta publicada en diferentes medios, el actor expresó su molestia por el manejo de sus contenidos y hasta porque no le pagaron lo indicado.

Foto: "¿Qué nos pasa?" - Programa de televisión.

“Comprendo que los señores Galindo cuiden su fuente de trabajo. Entiendo también que hay muchos medios involucrados en Iniciativa México y que los contenidos deben ser cuidadosos, pero la esencia de la comedia es, por antonomasia, crítica y burla. No se puede pretender hacer reír al público sin ejercer dichos elementos y menos con el temor de “molestar a alguien”. Temerosa y prejuiciosa constante de los señores Galindo, de ahí los repetidos desacuerdos que tuve con los mencionados productores”, manifestó.

“¿Le informaron a usted estos señores, que para cuidar los contenidos de los tres sketches que cada ocho días salían al aire, acordamos entonces que yo les entregaba mi trabajo editado con 72 horas de antelación? Para que si algo no les parecía, me lo informarían y así tener yo el tiempo suficiente para reeditarlos y corregirlos. En las seis semanas en que se los entregué puntualmente; por alguna razón que desconozco, mi trabajo nunca fue checado en el tiempo acordado. Siempre lo hicieron a última hora, cuando ya no había tiempo ni oportunidad de corregir ni hacer nada. De ahí que los señores Galindo, con una falta de respeto por mi trabajo como creador y enarbolando la bandera de la moral, censuraban y decidían lo que el público debía ver y lo que no debía ver, mutilando siempre con torpeza, desconsideración y un desconocimiento total del género y sin participármelo”, expresó en su texto.

“Si no está enterado lo invito a tomar medidas y obligue a sus subordinados a cumplir sus compromisos como hombres y con ética profesional y laboral. Señor Azcárraga, en su empresa están acostumbrados a someter a sus trabajadores y en muchas ocasiones a pisotear sus derechos. Pero habemos personas como yo que por ningún motivo lo permitimos y nos arriesgamos a sufrir las consecuencias antes que perder la dignidad”, añadió.

En 2019 anunció su regreso a Televisa con Ahí va el golpe, un programa de crítica política con un toque de humor.

Héctor Suárez concluyó su carta con: “¿Tiene usted el valor… o le vale?”.

