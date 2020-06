El día que Héctor Suárez acusó a Loret de Mola de censura

El periodista fue señalado por el actor cómico por censurar un sketch en 2011 (Foto: Cuartoscuro)

En octubre de 2011, Héctor Suárez denunció públicamente haber sido objeto de censura por la empresa Televisa y por el periodista Carlos Loret de Mola en la realización de un proyecto en conjunto.

El 11 de octubre, el emblemático comediante y el conductor que en aquel entonces se encontraba al mando de la emisión Primero Noticias, intercambiaron mensajes en Twitter en torno a la denuncia de censura por la cual Suárez evidenció a la empresa televisiva.

En un mensaje inicial, Suárez narró que tanto Loret de Mola como el empresario Claudio X. González, quien en aquel entonces fungía como presidente de Fundación Televisa, impidieron la transmisión de un sketch en el que se criticaba el desempeño de los diputados mexicanos, dentro del programa Iniciativa México, del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto.

“Carlos Loret de Mola y Claudio X. anoche en IMX Iniciativa México privaron al público de que disfrutara de un sketch muy importante, por su ignorancia y falta de conocimiento en relación a la mecánica de la comedia", señaló al respecto de su participación que fue editada.

México amaneció este martes con la noticia del fallecimiento de Héctor Suárez a los 81 años (Foto: Twitter)

El protagonista de películas como El mil usos y Lagunilla, mi barrio, quien en el momento en que levantó la voz contra la censura tenía 72 años, pidió el respeto a su labor: “De la manera más respetuosa y educada, no vuelvan a mutilar mi esfuerzo y mi trabajo. ¿Tomaron en cuenta las horas de maquillaje a las que me tuve que someter para interpretar ese personaje?”

Además enfatizó que la libertad de expresión no debe ser mancillada: “Si mi trabajo lesiona sus intereses de cualquier índole, díganmelo antes y les prometo que encontraremos la solución. Pero les pido que respeten la libertad de expresión a la que tengo derecho, y decirle al público lo que también tiene derecho a saber”.

El actor poseedor de una trayectoria artística de 60 años, también advirtió que esta denuncia pública le podría acarrear problemas con la empresa Televisa, consorcio al que le pidió respetar su trabajo, además aclaró que utilizó Twitter para expresarse porque es la única forma que tiene para comunicarse con el público, y añadió que no sería de extrañarse que fuera señalado como “actor conflictivo, problemático y difícil, por defenderme y expresar la verdad...ya lo verán”.

Suárez se dirigió a Loret y Claudio X, confrontándolos e invitándolos a la reflexión: “¿No creen que es mucho mejor que esta bomba de tiempo en la que se ha convertido nuestro país, tenga un desfogue tranquilizante a través de la comedia, que de otra forma más violenta? Esta es una solución inteligente y necesaria para aminorar la presión y la ansiedad en la que vivimos, la comicidad, el desahogo, el desfogue es esa válvula de escape que tanto necesitamos la sociedad...Decir lo más crudo a través de la comedia para curar el alma”.

El conductor ha sido señalado en diversas ocasiones como "Lord Montajes" por su proclividad a difundir "fake news" (Foto: Cuartocuro)

Ante la denuncia, Loret de Mola le contestó por el mismo medio que la cápsula iniciaba cuando Suárez señalaba que estaba en contra de la reelección de los diputados. “La cápsula iniciaba con ‘la noticia de que los diputados van a poder reelegirse’, pero como eso no es verdad, pues esa ley fue rechazada, propuse que sólo se regrabara ese fragmentito para que no quedara usted como un desinformado”.

“Claramente de comedia no sé nada, y le ofrezco una disculpa, eso me pasa por andar de altruista jajaja. le mando un fuerte abrazo y coincido con usted en el no a la reelección”, finalizó Loret, a lo que Suárez le contestó:

“Agradezco tu atención, Carlos, y quiero que sepas que jamás pretendí evidenciarte, simplemente explicarte la mecánica de la comedia y que no sólo somos compañeros, compartimos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para lograr el cometido y la propuesta de IMX, y primero están los mexicanos, no necesariamente tiene que basarse en la verdad, era una burla, escarnio, farsa, mofa de lo que ya sabemos, interpretándolo a través del buen humor.”

Héctor Suárez como "El no hay" en el programa "¿Qué nos pasa?" (Foto: archivo)

“Somos compañeros, compartimos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para lograr el cometido, la propuesta de IMX y primero están los mexicanos”, finalizó el intérprete de personajes como El flanagan y Doña Zoyla.

El actor fue llamado desde septiembre de 2011 por los realizadores de Iniciativa México para realizar viñetas cómicas en las que se reflejaran situaciones que afectan a los mexicanos y que se podrían cambiar para su beneficio.

Tras el intercambio de tuits Rubén Galindo, productor de programa en cuestión, aseguró al diario Gente! que la decisión de no transmitir el sketch fue tomada por Carlos Loret, Claudio X. González y por él, y que se lo comunicaron al fallecido comediante horas antes de la transmisión del programa. “En los acuerdos que hemos hecho le hemos dado un espacio muy amplio para que él haga la comedia, le hemos dado mucha libertad y creo que se están dejando de ver muchas cosas importantes, pero bueno, eso es lo que él opina, nosotros opinamos diferente y a mí me parece que es totalmente errónea la manera de proceder”.

Uno de los últimos trabajos actorales de Suárez se dio en el teatro con la obra "La señora presidenta", puesta que en su momento protagonizó el también fallecido Gonzalo Vega (Foto: archivo)

Galindo aseguró en aquel momento que el programa conducido por Loret de Mola involucró a 67 medios de comunicación, por lo que en sus manos está la responsabilidad del contenido.

“Nos vamos a encontrar en persona con él y vamos a ver si hay forma de hacerlo entender ciertas cosas que necesitamos, como productores. Necesitamos tener control sobre el contenido del programa. No podemos estar secuestrados por lo que él piensa”

Héctor Suárez siempre se caracterizó por su crítica incisiva al sistema político nacional, además de las costumbres y la idiosincrasia de la sociedad mexicana; un ejemplo de ello fue aquel programa que popularizó en los 80 “Qué nos pasa”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Estoy totalmente roto”: la dolorosa despedida del hijo de Héctor Suárez

El anhelo de Héctor Suárez era ver crecer a su pequeña hija: “Voy a esperarla”

Murió el comediante Héctor Suárez a los 81 años