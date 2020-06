El anhelo de Héctor Suárez era ver crecer a su pequeña hija: “Voy a esperarla”

La hija más pequeña de Héctor Suárez nació cuando él ya tenía 72 años

Cuando el actor y comediante Héctor Suárez estaba por cumplir 80 años, uno de sus mayores deseos era el poder ver crecer a su pequeña hija Isabela, quien entonces tenía siete años.

En una entrevista en 2018 para la revista TV y Novelas, Héctor Suárez se dijo muy agradecido con la vida, aunque no pensaba hacer una fiesta para festejar sus 80 años (que cumplió el 21 de octubre de ese año). “Lo festejo en el interior de mi corazón, conmigo, con Dios. Ya no me gustan los desma..., las fiestas, mejor lo festejo solo”, indicó.

El famoso comediante comentó que además del trabajo, el gran motor en su vida era su hija Isabela, que llegó de manera sorpresiva, pues nació cuando él ya tenía 72 años. También descartó que a los 80 años pensara en ser papá de nueva cuenta, pues sería injusto.

La niña nos sorprendió, no la esperábamos; cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada, le respondí: ‘¡No me digas eso, mi amor! Ve la edad que tengo’. Sería una irresponsabilidad tener ahorita, a mis 80 años, otro hijo. No se vale porque no sería justo; no voy a vivirle los años que necesita, aunque para mi nena ya me programé, yo quiero verla joven, de unos 18 años y voy a esperarla. Yo voy a morir de orquitis; es decir, voy a morirme hasta que se me hinchen los h…

Desde 2015 enfrentó una lucha contra el cáncer de vejiga (Twitter)

En aquella entrevista el actor aseguró que tenía energía suficiente para jugar con la pequeña.

“Juego con ella al salón de belleza, le pinto las uñas, lo que es jugar con una niña. También lo hice con mi hijo Rodrigo, que ahora tiene 20 años, jugué con él todo, soy un papá muy dedicado a sus hijos y a su casa”.

Suárez también se refirió a los actores que decían querer morir sobre un escenario, algo que no compartió.

“Qué cursis. Yo me voy a morir donde me tenga que morir y ni modo , si me muero en el escenario, qué bueno, y si no, me da igual. Lo que sí es que estaré en el escenario lo más que pueda; no planeo salirme ni dejar la carrera en lo absoluto, es mi alimento, amo mi profesión y le profeso un gran respeto, así como al público”.

El actor se mostró “agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, con mis hijos. Agradezco lo afortunado que soy, no puedo quejarme de nada. Dios me ha dado a manos llenas todo; soy un ser muy afortunado, estoy lleno de amor , de trabajo, de éxito… ¡de todo!” y comentó que su secreto para mantenerse bien era “pensar puras cosas buenas, no pensar mal de los demás, no amargarme, pensar positivamente en todo; además, hago meditación, cuido mi alimentación, ya no hago esos des- manes que hacía antes y no cometo los mismos errores que cometí atrás”.

Su hijo Héctor Suárez Gomís informó en Instagram del deceso de su padre. l cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en 2015.

Su hijo Héctor Suárez Gomís informó en Instagram del deceso de su padre. “Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, escribió en la red social.

“Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias!Descanse en paz, Héctor Suárez”, añadió en la publicación.

