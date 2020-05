“Su en vivo fue tan falso”: Alex Kaffie insistió en el distanciamiento de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

Inés y Galilea tienen una relación bastante cercana (Instagram)

El periodista Alex Kaffie respondió a la reciente transmisión en vivo donde Galilea Montijo e Inés Gómez Mont descartaron que estén distanciadas, como él había asegurado.

“Su en vivo fue tan falso como el color de pelo de las dos”, escribió Kaffie en su columna de este miércoles en El Heraldo de México.

“Inés Gómez Mont también me desmintió cuando informé que había dejado de hablarse con Roxanna Castellanos, Rossana Nájera y Claudia Álvarez. El tiempo me dio la razón”, escribió más adelante el periodista, por lo que insistió en su versión sobre el distanciamiento de las famosas comadres.

El pasado lunes, también a través de su columna, Kaffie aseguró: “Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran . Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa y la conductora de programas como Ventaneando, Cuéntamelo YA y Familias Frente Al Fuego (cero exitoso por cierto) han pasado de comer del mismo plato a poner distancia una de la otra”.

Alex Kaffie insiste en que Galilea e Inés están distanciadas (IG: inesgomezmont)

Aclaró que la relación amistosa entre ambas no se había roto por completo, pero ya no eran tan unidas como antes.

“No se han retirado el habla, pero pasaron de ser íntimas casi hermanas a estar alejadas. Tal vez al leer esta nota suban una historia diciendo que su distanciamiento se debe a Susana Distancia, sin embargo su lejanía se dio desde antes del confinamiento y el quédate en casa”.

Ante el revuelo causado por la columna, Galilea e Inés realizaron una transmisión en vivo en Instagram en la que descartaron cualquier distanciamiento e incluso se comprometieron a volver a reunirse de manera virtual para festejar el cumpleaños de Galilea el próximo 5 de junio.

"La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde. Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo”, aseguró Inés.

Galilea Montijo es madrina de bautizo de la hija más pequeña de Gómez Mont (Instagram)

“Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”, añadió a manera de broma sobre la angustia que habría sentido al saber que Galilea ya no la consideraba su amiga.

Galilea también se refirió al asunto y con su característico sentido del humor dijo: “Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok”.

"Pero lo que la gente no sabe es cuántas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado", añadió Gómez Mont.

“Estamos separadas porque hay tierra de por medio y porque ahorita no se puede viajar”, señaló Galilea en otra parte de la transmisión, y es que mientras ella permanece en México, su amiga se encuentra en Estados Unidos junto a su familia.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son amigas y comadres (IG: inesgomezmont)

La versión del supuesto distanciamiento cobró fuerza porque desde el pasado febrero ninguna de las dos compartía en sus redes sociales alguna foto o video en donde aparecieran ambas.

En ese mes, Inés compartió varias fotos junto a Galilea en donde se veían bastante divertidas y además le escribió un comentario para expresarle su cariño.

“Te quiero tantísimo”, escribió Gómez Mont para acompañar su post, mientras que Galilea subió a su Instagram una de esas imágenes y también le expresó su cariño.

En aquella ocasión también mostraron cómo fue el debut de Galilea Montijo en TikTok, pues Inés le enseñó a usar la popular aplicación e hicieron un clip con el famoso audio de “traes faja, ¿verdad?”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Nunca hemos tenido un problema”: Inés Gómez Mont y Galilea Montijo aclararon que no están distanciadas

“Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran”: la versión de Alex Kaffie sobre las presentadoras