La peluca de Lola Índigo provoca una divertida reacción de la cantante después de ‘quedarse calva’ en un concierto: “Por fin lo hice”

La cantante Lola Índigo durante un concierto. (Europa Press)

El nombre de Lola Índigo se ha vuelto viral este fin de semana después del llamativo incidente protagonizado por la cantante durante la noche de este sábado, cuando se encontraba actuando en la fiesta Bresh de Ibiza. El show de la artista acaparó todos los focos cuando, en mitad de su interpretación de El bachatón de la L, un movimiento lleno de energía provocó que su peluca saliera despedida ante la mirada atónita de quienes la rodeaban.

A pesar del percance, la reacción fue inmediata y espontánea. La artista recogió la peluca con naturalidad y, entre risas, se dirigió hacia la parte trasera de la cabina del DJ, mostrando que sabe tomarse con humor cualquier imprevisto en escena. La situación, lejos de incomodarla, se convirtió en material viral gracias a su propia iniciativa.

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Sin embargo, no sería esta la única reacción de Lola Índigo. Pocas horas después del incidente, la cantante (cuyo nombre real es Mimi Doblas) optó por compartir el momento con sus seguidores en Instagram, publicando el vídeo hasta en tres ocasiones y demostrando su sentido del humor. En la primera publicación, mantuvo el audio original y acompañó el clip con la frase: “Anoche por fin hice mi wig reveal”. Con este término, hace referencia a un recurso escénico y un momento cumbre de la cultura pop que podría traducirse como “quitarse la peluca”, conocido sobre todo por hacerse en el programa de Drag Race.

A Lola Índigo se le cae la peluca durante un concierto. (Instagram)

Lola Índigo es Hanna Montana

En otra versión del vídeo, Lola Índigo vuelve a hacer referencia al momento utilizando la canción Yo soy Hannah Montana, jugando con la idea de la doble identidad del personaje de Miley Cyrus al quitarse la peluca. En una tercera publicación, lo hace con la canción Wigs, de las City Girls, añadiendo otra capa más de ironía y diversión al episodio.

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En un mensaje adicional, la cantante se muestra con una cara en la que se notan tanto las ganas de reír como la incredulidad y la vergüenza que sintió en ese momento, pero dejando claro que sabe convertir cualquier tropiezo en un contenido cercano para su comunidad digital.

Lola Indigo ha acudido a la Bresh en varias ocasiones y en diferentes ciudades, consolidando su vínculo con este tipo de fiestas. Por ello, resulta fácil entender la naturalidad con la que reaccionó tras el percance sufrido con su peluca, ya que a sus años de experiencia se le suma el carácter casi familiar de este tipo de momentos. De este modo, con tres versiones del mismo clip y una actitud desdramatizadora, Lola Indigo convirtió un accidente en el escenario en un fenómeno que conectó, una vez más, con su audiencia.

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Ahora, queda por ver si la cantante hará alguna referencia más en alguno de sus próximos conciertos este verano. El próximo 24 de julio volverá a actuar en el Share Festival de Barcelona, un show tras el que viajará a Huelva para cantar el 7 de agosto y el 14 y el 15 en Fuengirola y Chiclana de la Frontera, respectivamente. Por último, el próximo 5 de septiembre cerrará esta ‘gira de verano’ en Alcalá de Henares.