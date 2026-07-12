Colombia

Ministro de Ambiente designado por De la Espriella denunció ocultamiento de cifras de deforestación de 2025: “Este Gobierno falló”

Fabio Arjona aseguró desde su cuenta oficial de X que la ausencia de estos datos se debe a que el Gobierno Petro “saben que el escenario es trágico”

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Fabio Arjona - crédito Iván Valencia/AP/Prensa Abelardo de la Espriella
Fabio Arjona afirmó en su publicación que, durante los últimos cuatro años, el país perdió 416.000 hectáreas de bosque, una extensión equivalente al territorio de un país como Cabo Verde - crédito Iván Valencia/AP/Prensa Abelardo de la Espriella

Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó al gobierno nacional por la publicación de las cifras de deforestación correspondientes al año 2025.

En su cuenta oficial de X, Arjona señaló que ya es mediados de 2026 y aún no se conocen las cifras de deforestación de 2025. Según el ministro de Ambiente designado, la ausencia de estos datos se debe a que “saben que el escenario es trágico”.

“Estamos a mediados de julio de 2026, ¿y la cifra de deforestación 2025? Bien, gracias... todavía no la han publicado porque saben que el escenario es trágico (sic)“, indicó.

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Fabio Arjona - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Fabio Arjona señaló que ya es mediados de 2026 y aún no se conocen las cifras de deforestación de 2025 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Fabio Arjona afirmó en su publicación que, durante los últimos cuatro años, el país perdió 416.000 hectáreas de bosque, una extensión equivalente al territorio de un país como Cabo Verde, según el ministro de Ambiente designado.

Además, indicó que estas cifras representan más del 60% del área deforestada de la Amazonía. El ministro de Ambiente designado por De la Espriella también denunció el ocultamiento de las cifras de deforestación de 2025.

“En cuatro años, Colombia ha perdido 416.000 hectáreas de bosque, equivalente al territorio de un país como Cabo Verde. Más del 60% en la Amazonía. 2022 - 123.517 has 2023 - 79.256 has 2024 - 113.608 has 2025 - 100.000 has aproximadamente (sic)”, afirmó.

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Fabio Arjona expresó en su cuenta oficial de X que el gobierno de Petro le “falló a la deforestación” y preguntó: “¿En qué gastaron la plata?” de la Nación y de los cooperantes.

“Este gobierno que dice que duplicó el presupuesto, le falló a la deforestación. Vuelvo y pregunto, ¿en qué gastaron la plata? La de la Nación y la de los cooperantes (sic)“, aseveró el ministro de Ambientes designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Fabio Arjona - crédito @fabio_arjona/X
Fabio Arjona expresó en su cuenta oficial de X que el gobierno de Petro le “falló a la deforestación” y preguntó “¿en qué gastaron la plata?” de la Nación y los cooperantes - crédito @fabio_arjona/X

Derecho de petición

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Ambiente para conocer cómo recibirá la nueva administración tanto esa entidad como el Sistema Nacional Ambiental (Sina).

La solicitud, radicada el 8 de julio de 2026 en Bogotá, fue instruida por el presidente electo y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El objetivo es obtener información sobre la gestión administrativa, financiera, jurídica y misional del Ministerio y del Sina.

Arjona busca que el gobierno entrante disponga de datos claros sobre programas, recursos, proyectos, compromisos y riesgos existentes en el sector ambiental. El trámite responde a lo establecido en la Constitución, la Ley 951 de 2005 y las directrices de la Procuraduría General y la Contraloría, con el fin de asegurar una transición ordenada.

El derecho de petición solicita detalles sobre el avance de políticas ambientales, el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales y la gestión presupuestal y contractual del Ministerio. También pide información sobre la asignación de regalías, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los programas contra la deforestación y los procesos de delimitación de páramos.

Arjona afirmó que este ejercicio permitirá conocer en qué punto inicia la nueva administración y si el llamado “gobierno ambientalista” entregó resultados concretos en conservación y protección ambiental. Cuestionó que, pese al discurso sobre liderazgo climático, el país sigue perdiendo bosques, la minería ilegal se expande y la delimitación del páramo de Santurbán sigue pendiente. También mencionó demoras, cuestionamientos y gastos sin resultados claros en la institucionalidad ambiental.

Fabio Arjona - crédito suministrada
Fabio Arjona mencionó demoras, cuestionamientos y gastos sin resultados claros en la institucionalidad ambiental - crédito suministrada

“Los colombianos tienen derecho a saber qué ocurrió con los recursos y cuáles fueron los verdaderos resultados”, señaló.

El documento también pide reportes sobre la gestión de áreas protegidas, mercados de carbono, cooperación internacional y el estado de proyectos estratégicos. Además, solicita información sobre procesos judiciales, disciplinarios y fiscales en curso, la ejecución de recursos públicos y los riesgos institucionales que asumirá la nueva administración.

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