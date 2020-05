Mauricio Ochmann aclaró por qué ya no quiso interpretar a un narcotraficante

Mauricio Ochmann dejó de interpretar a "El Chema" hace más de dos años (Foto: Twitter@elimparcialcom)

Han pasado más de dos años desde que el actor Mauricio Ochmann decidió dejar de interpretar al narcotraficante conocido como “El Chema”, personaje que apareció por primera vez en “El señor de los cielos”, una serie de Telemundo, y que después tuvo su propia serie.

Parece ser que después de haberlo pensado y viendo los resultados que su personaje tenía en la sociedad, Ochmann dictaminó que no seguiría interpretando a un criminal, pues no quería ser parte de un programa que idealizara las acciones de narcotraficantes.

De acuerdo con una entrevista que dio al programa de Multimedios “SNSerio”, el actor habló de lo que más le hizo reflexionar para finalmente dejar la piel del narcotraficante atrás.

“Muchos niños se me acercaban de 5 años hasta 13 años de edad siendo verdaderos fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock. Dije, esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática”, argumentó Ochmann.

Mauricio Ochmann no quería enviar mensajes "chuecos" (Foto: Twitter@Globalmediamx)

Agregó también que la gente tenía un mensaje de que este hombre, era en realidad alguien que ayudaba a todos los que no eran privilegiados, cuando la realidad estaba muy lejos de esto.

“Me quedé pensando que el mensaje que estaba dando, estaba chueco y que ya no quería ser parte de estar idealizando, o de hacer grande a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así”, explicó.

Aunado a esto, Ochmann describió que tampoco fue un papel que lo haya marcado, pues no hizo ninguna diferencia en su carrera.

“Yo no veo un antes y un después de ese personaje. Ha sido una carrera desde que tengo 16 años hasta el día de hoy de ir haciendo muchos personajes, tanto en cine, teatro y televisión”, aseveró.

"R" se estrenó a finales de abril (Foto: Instagram)

Lo que sí agradece, es el haber experimentado diferentes tipos de papeles, pues es en realidad todo el trabajo que ha realizado, lo ha impulsado.

“Y sí, hay unos que jalan más que otros y así es esta carrera y es por etapas y temporadas, pero me siento muy afortunado de poder haber interpretado hasta el día de hoy diferentes personajes y sobre todo como actor el poder navegar esas tres aguas, que son el teatro, el cine y la televisión”, agregó.

Por lo pronto, el actor recientemente regresó a la televisión con la serie “R” en la que interpreta a Franco, un hombre al que le dan un diagnóstico terminal, que lo impulsó a hacer locuras, y en uno de sus arranques asesinó a un capo. Todo se complica cuando se entera que el diagnóstico era falso, y ahora tiene que huir antes de que lo maten.

“La verdad es un proyecto que maneja multi géneros porque tiene drama, tragedia, acción y comedia. Pero es una comedia más oscura. más ácida, un poquito distinto a lo que he hecho y eso fue lo que me encantó. Hacer un personaje como Franco, un cuate que está completamente deprimido y que lleva muchos años siendo pisoteado por todos [...] Hasta que le dicen que tiene cáncer y entonces decide mandar todo al diablo, pelearse con la familia, en el trabajo, de alguna manera es como una olla express que explota”, lo describió el actor en una entrevista con el portal de Las Estrellas.

