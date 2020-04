Pese a que durante los últimos años ha transitado entre las series y la industria cinematográfica, Mauricio Ochmann no descartó volver a las telenovelas: “Tendría que valorar la historia, no me cierro y me mantengo en lo que me apasiona, me enamore y me atrape, porque así es como generalmente me muevo en mis proyectos, si la historia me engancha, ahí estoy”.