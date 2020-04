La ocurrencia de Yuri no pasó desapercibida y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar dividiendo opiniones: “Jaja, te queda muy bien vestirse como diabla. ¿Pues no que muy creyente? Incongruencia total, pero tú síguele que te ves muy bien, guapísima y simpática como antes que no eras”, “Yuri, tu canción “siempre vendrán tiempos mejores” hoy me hizo llorar, pensé justo la situación actual en que a veces me desespero, pero sigo confiando en Dios”, “Con personas como tú es más fácil estar en cuarentena, mil gracias por ayudarnos a que este tiempo se nos haga más ameno”, “Lo siento, Yuri, pero no me gustó, siento que es de muy mal gusto, muchas personas han muerto por esta pandemia”.