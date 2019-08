– Sí hay cosas. A lo mejor en mi adolescencia por la falta de amor. Me casé a los 21 años y no viví y después de los 24 años quise vivir. Me arrepiento mucho porque hice cosas por las que tuve que pedir perdón a muchas personas, a mí misma. Tuve tantos hombres e hice lo que quise pero cuando te ves sola dices 'no valió la pena todo ese desorden', trajo consecuencias físicas y espirituales que he trabajado durante 20 años