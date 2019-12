Ahí, la apodada “Chicuela” se ve atrevida en una entrevista con la cantante, que, para sorpresa de la misma periodista, quiso hablar de todo. “Siempre he sido una persona comprometida, ahora me doy más cuenta, pero desde que estaba chiquita me he cuestionado las cosas, no tengo miedo y digo lo que pienso”, establece Mon Laferte como una de sus primeras declaraciones respecto a que si siempre fue una mujer que se preocupaba por el bien social.