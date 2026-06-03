Colombia

El Metro de la 80 superó el 52% de avance: estación San Germán será la primera subterránea de un sistema férreo en Colombia

El tramo bajo tierra tendrá cerca de 500 metros y alojará las vías y el edificio, una solución con la que se reducirá el cruce con semáforos y se agilizará el paso entre la avenida 80 y la calle 65

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El proyecto de metro ligero tendrá un recorrido promedio de 32 minutos y movilizará hasta 14.000 pasajeros por sentido en una hora - crédito Metro de Medellín

El Metro de la 80 en Medellín avanza como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y transformadores de la movilidad urbana en Colombia, así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Con una inversión histórica de $3,5 billones, cofinanciada en un 70% por la Nación y un 30% por el distrito, la obra busca conectar la zona occidental de la ciudad a través de un trazado de 13,25 kilómetros, 14 paradas y tres estaciones, beneficiando de manera directa a más de un millón de habitantes, lo que equivale al 38 % de la población de la capital antioqueña.

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Uno de los hitos más notables de la obra es la estación subterránea San Germán, la primera de su tipo en un sistema férreo en Colombia. El alcalde de Medellín destacó la relevancia de este avance para la ciudad y el país, señalando que la estación contará con un soterrado de aproximadamente 500 metros, donde se ubicarán las vías férreas y el edificio de la estación.

La estación subterránea San Germán será la primera de su tipo en un sistema férreo de Colombia y tendrá un soterrado de cerca de 500 metros - crédito Metro de Medellín
La estación subterránea San Germán será la primera de su tipo en un sistema férreo de Colombia y tendrá un soterrado de cerca de 500 metros - crédito Metro de Medellín

Esta innovación permitirá optimizar la operación del sistema y mejorar la movilidad en el sector, evitando interferencias semafóricas y facilitando el flujo vehicular entre la avenida 80 y la calle 65.

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El Metro de la 80 reporta un avance general de más del 52% y se consolida como una nueva línea estratégica que se integrará a la red de movilidad existente del Valle de Aburrá. El cronograma oficial establece que las obras concluirán durante el primer trimestre de 2028, a finales de ese año comenzarán las pruebas operativas y a inicios de 2029 iniciará la operación por fases, según lo confirmó el alcalde Gutiérrez.

El proyecto generará alrededor de 340 empleos directos durante sus diferentes etapas solo en la estación San Germán, y un total de 966 empleos en toda la obra. Una de las prioridades de la administración fue garantizar una gestión predial justa, invirtiendo $55.000 millones para asegurar que los propietarios y comerciantes afectados por la construcción recibieran una compensación adecuada, evitando conflictos y retrasos en la ejecución.

El recorrido del Metro de la 80 irá desde la Terminal del Norte y la estación Caribe hasta Aguacatala, con integración a universidades, colegios y transporte público - crédito Metro de Medellín
El recorrido del Metro de la 80 irá desde la Terminal del Norte y la estación Caribe hasta Aguacatala, con integración a universidades, colegios y transporte público - crédito Metro de Medellín

El Metro de la 80 será operado como una línea a nivel, recorriendo desde el norte de la ciudad, en las inmediaciones de la Terminal de Transportes del Norte y la estación Caribe, a lo largo de la Avenida 80 hasta la estación Aguacatala. Su recorrido contemplará 14 paradas y tres estaciones, con integración a la red de transporte público, incluidas 15 universidades, 150 colegios y múltiples puntos de interés educativo y comercial del occidente de Medellín.

El trayecto promedio será de 32 minutos, movilizando hasta 14.000 pasajeros por sentido en una hora a velocidades promedio de 25 km/h. El sistema de metro ligero, de capacidad intermedia, se diferencia de los metros convencionales y trenes suburbanos, y se ajusta a las necesidades urbanas y demográficas del Valle de Aburrá.

Entre las novedades más relevantes, la estación San Germán será la única soterrada, mientras el resto de la línea se implantará a nivel y coexistirá con dos vías vehiculares a ambos costados, espacio público, zonas verdes, amoblamiento urbano y una ciclorruta bidireccional. El diseño urbano del corredor prioriza la integración peatonal, la movilidad sostenible y la conexión con establecimientos comerciales y de servicios.

El Metro de la 80 supera el 52% de avance y su cronograma prevé terminar obras en el primer trimestre de 2028 - crédito Metro de Medellín
El Metro de la 80 supera el 52% de avance y su cronograma prevé terminar obras en el primer trimestre de 2028 - crédito Metro de Medellín

Uno de los impactos más positivos del Metro de la 80 será en el medio ambiente. Se estima que evitará la emisión de 131.000 toneladas de CO2, contribuyendo a mejorar la calidad del aire de la ciudad y reduciendo la dependencia del transporte privado. El alcalde Gutiérrez resaltó: “Este proyecto es amigable con el medio ambiente y, por supuesto, nos integra como sociedad”.

El Metro de la 80 transformará la movilidad en las comunas 7-Robledo y 11-Laureles/Estadio, facilitará la vida de la comunidad académica y universitaria, y fortalecerá la integración del transporte público en Medellín. Su capacidad modular permitirá adaptarse a futuros cambios demográficos y urbanísticos con facilidad.

El proyecto del Metro de la 80 conectará el occidente de Medellín con un trazado de 13,25 kilómetros, 14 paradas y tres estaciones - crédito Metro de Medellín
El proyecto del Metro de la 80 conectará el occidente de Medellín con un trazado de 13,25 kilómetros, 14 paradas y tres estaciones - crédito Metro de Medellín

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