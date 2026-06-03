Colombia

Congresista estadounidense arremetió contra Petro y le recordó cuando intervino en las elecciones de su país: “¿Estaba drogado?”

Las críticas surgieron después de que el presidente colombiano cuestionara el respaldo público de Donald Trump al candidato presidencial Abelardo de la Espriella

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Carlos Giménez acusó a Gustavo Petro de actuar con hipocresía tras cuestionar el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia y AFP
Carlos Giménez acusó a Gustavo Petro de actuar con hipocresía tras cuestionar el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia y AFP

La reacción del presidente Gustavo Petro frente al apoyo manifestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella generó una cadena de respuestas de dirigentes políticos que cuestionaron la postura del mandatario colombiano y recordaron intervenciones previas suyas en asuntos políticos de otras naciones.

La controversia comenzó luego de que Trump felicitara públicamente a De la Espriella tras su victoria en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y expresara su respaldo de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio. Frente a ese pronunciamiento, Petro afirmó que cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, declaración que fue respondida por varios dirigentes políticos.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el congresista estadounidense Carlos Giménez, representante republicano por el estado de Florida, quien utilizó su cuenta de X para responder directamente al jefe de Estado colombiano.

“Usted es un total hipócrita. ¿No se acuerda cuando explícitamente pidió a los colomboamericanos de mi distrito votar por el partido Demócrata? ¿O estaba drogado cuando lo escribió? ¡Y los colomboamericanos hicieron todo lo contrario!”, escribió Giménez.

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El congresista estadounidense recordó una publicación de Petro de 2022 en la que pidió a los colombianos en Miami votar por el Partido Demócrata - crédito @RepCarlos/X
El congresista estadounidense recordó una publicación de Petro de 2022 en la que pidió a los colombianos en Miami votar por el Partido Demócrata - crédito @RepCarlos/X

En su publicación, el congresista recordó un mensaje difundido por Petro en junio de 2022, cuando el entonces senador se refirió a las elecciones estadounidenses y al comportamiento electoral de los colombianos residentes en Florida.

En esa oportunidad, Petro señaló: “Le pido al electorado colombiano en Miami, no escoger el camino a lo Trump, votar demócrata y ganar independencia política en la Florida hace valioso el voto colombiano”.

La respuesta de Giménez se produjo en medio del debate generado por el respaldo que Trump expresó hacia De la Espriella, candidato que avanzó a la segunda vuelta presidencial tras obtener 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Su contendor será Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Trump destacó la victoria del abogado colombiano mediante un mensaje en el que afirmó: “Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria”.

El mandatario estadounidense agregó que De la Espriella podría conducir a Colombia hacia objetivos relacionados con el crecimiento económico, la generación de empleo, la promoción del comercio, la lucha contra el crimen y las drogas, así como el fortalecimiento del orden público.

Además, sostuvo que los resultados de la elección colombiana tendrán implicaciones para la relación bilateral entre ambos países. “Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, manifestó Trump, quien también expresó su respaldo total al candidato.

El senador Carlos Fernando Motoa enumeró varios episodios en los que el mandatario colombiano se pronunció sobre asuntos políticos de otros países - crédito @senadormotoa/X
El senador Carlos Fernando Motoa enumeró varios episodios en los que el mandatario colombiano se pronunció sobre asuntos políticos de otros países - crédito @senadormotoa/X

Las declaraciones de Petro también motivaron una reacción del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien cuestionó la posición del presidente y enumeró varios episodios en los que, según afirmó, el mandatario colombiano se pronunció sobre asuntos políticos internos de otros países.

¿No intervino usted en los asuntos del Perú cuando defendió al golpista Pedro Castillo? ¿No intervino en Argentina cuando se pronunció a favor del rival de Javier Milei? ¿No sucedió lo propio cuando se despachó contra Donald Trump en plena campaña estadounidense?”, escribió el congresista.

Motoa también mencionó otros episodios relacionados con declaraciones de Petro sobre la situación política en países de la región. “Sus opiniones absurdas sobre la política carcelaria de El Salvador, la vez que desconoció los resultados en Ecuador (sin pruebas) o su más reciente espaldarazo a las protestas violentas en Bolivia. ¡No sea llorón! Le están aplicando su propia medicina”, agregó.

El respaldo de Giménez a De la Espriella tras la primera vuelta

Carlos Giménez reiteró su respaldo a De la Espriella y pidió a los sectores de oposición unirse de cara a la segunda vuelta electoral - crédito @RepCarlos/X

Las declaraciones de Carlos Giménez sobre el escenario electoral colombiano no comenzaron con la respuesta a Petro. Días antes, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el congresista republicano ya había expresado públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en X, Giménez aseguró: “Con @ABDELAESPRIELLA la relación entre Estados Unidos y Colombia será más fuerte que nunca”. Asimismo, destacó la imagen que, según él, tiene el candidato colombiano en Washington. “Desde el Congreso, afirmo que Abelardo es respetado en Washington y contará con apoyos claves para impulsar la economía y salvaguardar la institucionalidad colombiana”, señaló.

Posteriormente, en un video difundido desde Miami, el legislador felicitó al aspirante presidencial por su resultado electoral. “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo, que es muy impresionante”, manifestó.

Además, hizo un llamado a los sectores políticos contrarios al Gobierno para respaldar la candidatura de De la Espriella en la segunda vuelta. A todos los candidatos de la oposición, tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano”, afirmó.

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