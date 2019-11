“Si esa no fuera una noticia lo suficientemente mala, Venezuela es el único de estos lugares a un alance de 30 minutos de los Estados Unidos para misiles nucleares de nueva generación. No oirán nada de esto en las noticias, porque los mayores jugadores en el escenario mundial no quieren que lo hagan. Para ellos, los gobiernos inestables no son más que la mayor de las oportunidades. Rusia y China nunca podrían ser la mayor amenaza hasta que países como Venezuela dejan la puerta abierta a nuestro propio patio trasero”, agrega el analista.