Cuando un guionista como Alan Ball (True blood, Six Feet Under, American Beauty) estrena una serie en HBO, se da por hecho que será un éxito y que el canal le pedirá una temporada tras otra. Pero parece que Here and Now no cumplió las expectativas y no tendrá una segunda oportunidad. Una muy mala noticia por el ganador del Oscar Tim Robbins (Mystic River) y la reconocida Holly Hunter (El Piano)