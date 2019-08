View this post on Instagram

Mi ángel Hermoso te doy las gracias por Darme La Paz q te pedí antes de partir, mucha gente escribe cosas como parece q no me importa, porq salgo sonriendo y muchas cosas más Mi Dante tu si sabes porq y Dios también en serio gracias gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amare por siempre y Dios gracias por escoger a mi bebé como tu angelito nunca perderé esa fe q tuve BENDICIONES PARA TODOS Y MÁS PARA LA GENTE QUE ESCRIBE COSAS FEAS 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 @henrie_picture Este Arte es para ti Dante ilustre a tu Familia con tanta Alegría y hoy Subo este Arte con el corazón muy pequeño. Si así me siento yo imagínense sus padres. 💕 Realmente Fue un Gusto poder invertir tiempo en ti ❤️ Dios te tenga en su Santa Gloria 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💗💓.