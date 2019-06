A ser su primer experiencia de trabajo en el país, Marc Clotet acumuló anécdotas que le sucedieron en el set, con cómicos problemas relacionados principalmente con el lenguaje. "Yo llegué un viernes y el lunes ya tuve que grabar 16 escenas y con muchísimo texto, entonces empezaba a grabar y me decían "párate" y yo me quedaba detenido. Estaba sentado, no me levantaba, hasta que entendí que pararse era ponerse de pie", contó en la conversación que tuvo con Infobae México.