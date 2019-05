– Estas cosas que pasan en la vida y que están buenas, un día me llamó Phil Collins, me dijeron "Phil Collins te está buscando para su fundación que va a hacer un show y te quería invitar", ¿sí?, dije… bueno okay pasenle mi teléfono y un día me suena el teléfono y escucho: "Hi Diego, I'm Phil Collins…" (hola Diego, soy Phil Collins) y yo no lo podía creer sinceramente.

Y bueno participé en su show y cantamos juntos en The Fillmore Miami Beach.