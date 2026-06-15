Colombia

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se despachó contra María Fernanda Cabal tras nueva oleada de críticas: “Si leyeras, lo sabrías”

La exmilitante del grupo armado ilegal le respondió a la senadora y le recordó la dejación de armas del 9 de marzo de 1990 y el papel clave del movimiento en la transformación política de Colombia, tras el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco

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Mary Luz Herrán - María Fernanda Cabal
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, arreció contra la senadora María Fernanda Cabal en redes sociales - crédito suministrada a Infobae Colombia - Colprensa

Mary Luz Herrán, conocida por ser la exesposa del presidente Gustavo Petro, con el que tuvo dos hijos, y que recientemente fue candidata al Senado, volvió a intervenir en la discusión pública sobre el pasado del M-19 y, con una fuerte publicación en redes sociales, se fue lanza en ristre contra la congresista María Fernanda Cabal, a la que corrigió con lo que consideró era un yerro histórico de importantes proporciones.

La reacción de Herrán se produjo después de que Cabal escribió en su cuenta de X un mensaje en contra de la exhibición de símbolos del M-19. “¿Cuándo un juez de la República prohibirá el uso de esta bandera de un grupo narco terrorista como el M-19?”, indicó la senadora del Centro Democrático en su perfil de X, en una frase que motivó a la excompañera sentimental del hoy jefe de Estado sobre el significado de ese símbolo.

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María Fernanda Cabal y sus críticas al M-19
Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal lanzó, una vez más, críticas a uno de los símbolos del M-19 - crédito @MariaFdaCabal/X

En efecto, ante ese mensaje de la parlamentaria, que está próxima a salir del órgano legislativo tras 12 años, Herrán contestó con vehemencia. “Ay mi amor, no recuerdas que el 9 de marzo de 1990 el M-19 dejó las armas y su primer acto en la legalidad fue cambiar la Constitución política de 1886? Si leyeras, lo sabrías, y si no desconocieras la historia, no caerías en estos yerros”, expresó la mujer, que hizo parte de ese grupo.

De esta forma, esta corrección histórica puso en la palestra pública el proceso de desmovilización de esa estructura ilegal y, en consecuencia, su paso a la vida política legal. Y provino, justamente de una figura vinculada tanto a la historia del movimiento como al entorno del presidente Petro, pues al igual que hizo parte de este movimiento, fue en esta militancia en la que conoció al presidente, con el que tuvo a Andrea y Andrés.

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Mary Luz Herrán y su respuesta a María Fernanda Cabal
Con este mensaje, la exesposa Mary Luz Herrán lanzó una respuesta a la senadora María Fernanda Cabal, por sus señalamientos al M-19 - crédito @MaryLuzHerran/X

¿Cómo fue la reincorporación a la sociedad de los miembros del M-19?

La intervención de Mary Luz Herrán no se limitó a una réplica a Cabal, con la que ha tenido marcadas diferencias ideológicas. Su mensaje recordó un hecho puntual: la dejación de armas del M-19 tras un acuerdo de paz firmado con el gobierno del presidente Virgilio Barco, en medio de un contexto político y social complejo, con el auge de los grupos narcotraficantes que tenían potentes brazos armados.

Ese proceso se concretó el 9 de marzo de 1990, cuando los combatientes entregaron su armamento y transformaron la organización en la Alianza Democrática M-19: el movimiento político con el que ingresaron a la legalidad. Con ello, el comentario de Herrán iría encaminado a que este símbolo, como también lo ha hecho Petro, no debe leerse solo bajo la condición de un grupo armado, sino el surgimiento de una corriente política.

La negociación entre esta guerrilla y el Estado se extendió durante 14 meses, pues comenzó en enero de 1989. Pero tras una negociación que tuvo sus dificultades, el comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, firmó la desmovilización, que abrió puerta para la transformación institucional del país; aunque un mes después de este suceso, el 26 de abril de 1990, ya como candidato presidencial, fue asesinado.

Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, celebró la entrega de su visa, que tiene una temporalidad de seis meses - crédito @MaryLuzHerran/X
Mary Luz Herrán es la mamá de dos de los hijos del presidente Gustavo Petro - crédito @MaryLuzHerran/X

El pacto incluyó amnistías e indultos a cambio de la dejación total de las armas. El acto oficial de entrega se llevó a cabo en Santo Domingo, Cauca, y el armamento fue recibido por representantes de la Internacional Socialista. Los excombatientes del M-19, entre ellos Antonio Navarro Wolf, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que intervino en la creación de la nueva Constitución Política.

En lo que respecta a Herrán, la exesposa de Petro, cabe destacar, nació en Barrancabermeja, creció en Bucaramanga y se vinculó desde muy joven a movimientos sociales antes de ingresar al M-19 a los 14 años. En la actualidad, la mujer cuenta con un título de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma, en tanto que sus derechos de posgrado se enfocaron en la defensa de Derechos Humanos.

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