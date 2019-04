View this post on Instagram

Se que me han estado poniendo, en la serie , ME GUSTAN MAYORES , 👄pero la verdad🌺, es que agradezco mucho su propuesta, 🌹pero no estaré en dicho proyecto , porque no coincidimos con las agendas, 👄no entendiendo porque me anuncian, si esto no es verdad, les deseo , 👄la mejor de las suertes, y un gran éxito.. a todos .. besos !👄👄🌹🌹🌺❤️😉☘️