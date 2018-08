"Resulta que (Luis Miguel) tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo, a mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Fue una atracción mutua, él era muy bello y yo no estaba tan fea", dijo en una entrevista en mayo pasado para el show Primera Mano.