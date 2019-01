La ganadora de cinco premios Grammy, ayudó a Jimmy Kimmel a hacer una divertida broma -de cámara oculta-, en su programa del miércoles. Escondida dentro del establecimiento "Randy's Donuts" y cambiando la letra de algunos de sus principales éxitos como "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade" y "What a Girl Wants", Aguilera describía a todas las personas que ingresaban al local.