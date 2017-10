La joven, quien participó en la Semana de la Moda de Shangai, no tenía seguro médico y se pagaba de su bolsillo todos los gastos relacionados con desplazamientos en avión y alojamiento. "De esta forma, sus ganancias diarias no superaban los 500 rublos (8 dólares)", señaló el portal, al igual que el diario Siberian Times.