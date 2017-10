China desbarató un complot urdido por tres ex altos mandos del Partido Comunista

Sun Zhengcai, el dirigente chino de mayor rango caído en desgracia durante los últimos cinco años, se habría asociado junto a Ling Jihua, ex jefe de gabinete del ex presidente Hu Jintao, y Zhu Yongkang, ex jefe de los servicios de seguridad