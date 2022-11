20 años de Art Basel en Miami Beach: una historia de sinergia entre una feria líder y una ciudad vibrante

Art Basel Miami Beach traerá más de 4.000 obras de arte de 282 galerías para su 20 aniversario. (EFE/EPA/RHONA WISE)

Art Basel Miami Beach cumple 20 años y prepara una edición recargada: la más ambiciosa realizada hasta la fecha, con 282 galerías participantes. “La feria no solo ha reforzado su posición fundamental en la región, uniendo de manera única las escenas artísticas de América del Norte y del Sur, Europa y más allá, sino que también ha jugado un papel impulsor en la profunda transformación cultural de la ciudad”, sintetizó Marc Spiegler, su director global.

El encuentro de coleccionistas, galerías y artistas, sin par en el continente americano, tendrá su preview para invitados el 29 y el 30 de noviembre y abrirá al público del 1 al 3 de diciembre en el Miami Beach Convention Center. La sinergia entre el territorio y la feria ha transformado Miami y sus playas tan intensamente que hoy Art Basel es el sol de un sistema mucho mayor, una semana de exposiciones y actividades en numerosos espacios, la Miami Art Week.

Nadie lo hubiera imaginado en 2001, cuando la apertura de la feria debió postergarse un año por el impacto nacional que tuvo el ataque terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre.

Art Basel está en el centro de otras ferias, exposiciones y actividades : la Miami Art Week. (Cindy Ord / Getty Images via AFP)

El anuncio de la apertura se publicó en una plataforma para especialistas en artes plásticas y VIP, un grupo evidentemente no demasiado numeroso. Decía: “El nuevo lugar favorito de encuentro invernal del mundo del arte ofrecerá experiencias únicas y también mucho sol”.

Además, el hecho de que sucediera en diciembre despertaba muchas dudas entre los organizadores, los participantes y las autoridades: ¿realmente tendría convocatoria, tan cerca de la Navidad y el Año Nuevo? Pero la feria Art Miami era la dominante entonces, y sucedía en enero. Diciembre era lo que había.

Y diciembre funcionó. El clima perfecto, lejos del calor tropicalmente excesivo del verano. Un nodo de tránsito entre Europa y las Américas. Una fuerte base de coleccionistas locales decididos a impulsar el proyecto.

Art Basel fue un éxito instantáneo.

En el Miami Beach Convention Center, pero también en la playa (como esta obra de Leandro Erlich) y en la calle, Miami se llena de arte. (Telam)

De Basilea a Miami Beach

La historia de Art Basel comenzó en 1970, cuando tres galeristas suizos —el coleccionista Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt— se propusieron competir con Art Cologne, la primera feria de galeristas del mundo, establecida tres años antes en Colonia, Alemania. Reunieron 90 galerías de 10 países en Basilea, el corazón cultural del noroeste de Suiza.

A la primera Art Basel asistió una cantidad inesperada de visitantes: más de 16.000 personas pasearon por sus pasillos, asistieron a las performances en vivo, tomaron clases magistrales y se perdieron en las espléndidas fiestas que se multiplicaron en la ciudad.

La intención de Beyeler, Bruckner y Hilt era “identificar a los artistas principales del momento” y convertir el evento en “el motor que sostenga el papel que las galerías juegan en el fomento de las carreras de los artistas”. Profesionales y curiosos se mezclaron alrededor de las obras junio tras junio, en Messe Basel, una sala que es una obra en sí misma, creada por la firma de arquitectos suiza Herzog & de Meuron.

Art Basel nació en Suiza por iniciativa de Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt.

Con el cambio de siglo los organizadores pensaron en expandirse fuera de Europa. La atmósfera multicultural de Miami y playas les interesó, pero también consideron otras ciudades: Nueva York, Chicago, Los Angeles, Orlando. Pero el sur de la Florida también tenía una rica cantera local, de artistas floridanos, cubanos y de toda América Latina. El potencial era bastante, sobre todo cuando los años de los cocaine cowboys y el crimen ya habían quedado atrás.

En 2002 la feria reunió 160 galerías de 23 países, que atrajeron a más de 30.000 asistentes. Los hoteles se colmaron, el tránsito se complicó. Ricos y famosos dieron brillo a las fiestas.

Desde 2013 el mercado del arte asiático tuvo también su centro local, Art Basel Hong Kong. Las estrellas emergentes y los maestros del arte contemporáneo circulan además por las ciudades asociadas en Art Basel Cities. Y en octubre de 2022 se inauguró Paris+ Art Basel.

Norman Braman y otros impulsores

Art Basel Miami Beach es la feria de galerías más importante de las Américas. (Telam)

El nombre del coleccionista Norman Braman es el primero en el que se piensa cuando se cuenta la historia de Art Basel Miami Beach. “Él y su esposa, Irma, fueron de los pocos estadounidenses que asistieron a Art Basel en Suiza en la década de 1980″, contó Robin Pogrebin en la publicación oficial de la feria. “Tenían una casa en la Costa Azul y el marchand Jeffrey Deitch, por entonces asesor de arte, los llevó a Art Basel”.

Durante casi dos décadas los Braman viajaron, cada año sin falta, a Basilea: ”Comenzamos una tradición de buscar las mejores obras de la feria y adquirirlas para su colección”, dijo Deitch a Pogrebin.

Braman, dealer de automóviles y amante de las artes visuales, le propuso su sueño a los organizadores. Y actuó como intermediario entre el director de la feria, Lorenzo Rudolf, y las autoridades de Miami Beach.

La edición 2022 de Art Basel Miami Beach estará abierta al público del 1 al 3 de diciembre. (AP/Wilfredo Lee)

Mera y Don Rubell —cuya colección dio origen al Rubell Museum— también intervinieron. “Organizamos una delegación de funcionarios de Miami Beach, incluidos el alcalde Neisen Kashdin y la comisionada Nancy Libman, que nos acompañó a Suiza para ver de primera mano el nivel mundial de Art Basel”, dijo Mera Rubell a la publicación oficial de la feria. “El viaje fue un éxito”.

El director Rudolf recibió un consejo de la coleccionistas Lauren Taschen: “Miami es la puerta de entrada a América del Sur. Alí podrás exhibir un montón de galerías que no logran mostrar en Suiza porque no se pueden permitir el gasto”. Algunos galeristas, como Fredric Snitzer, insistieron: Art Miami —argumentaron— no cubría adecuadamente el arte contemporáneo latinoamericano.

Finalmente el contrato se firmó en 1999. Otros coleccionistas —entre ellos Martin Margulies y Rosa y Carlos de la Cruz— apoyaron el dearrollo; también lo promovieron periodistas como la crítica Jane Wooldridge. Taschen tomó a su cargo la gestión de eventos, Isabela Mora armó una red de coleccionistas leales y animó un equipo para VIP en el que hoy trabajan más de 30 personas.

Art Basel y la Miami Art Week

Art Basel Miami Beach cumple 20 años y prepara su edición más ambiciosa, con 282 galerías participantes.

En la edición 2022 de Art Basel Miami Beach se verá pintura, escultura, instalación, fotografía y arte digital de más de 4.000 creadores. La cita es en Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139, (305) 674-1292. El horario abierto al público es de 11 de la mañana a 7 de la noche el 1 y el 2 de diciembre, y de 11 de la mañana a 6 de la tarde el sábado 3.

Otras ferias destacadas de Miami Art Week son:

Design Miami/: 30 de noviembre al 4 de diciembre

SCOPE International Art Show: 30 de noviembre al 4 de diciembre

Fridge Art Fair: 30 de noviembre al 3 de diciembre

Art Miami: 30 de noviembre al 4 de diciembre

Miami River Art Fair: 30 de noviembre al 1 de diciembre

NADA Art Fair: 30 de noviembre al 3 de diciembre

PINTA Miami: November 30 - December 4

Aqua Art Miami: 1 de diciembre al 4 de diciembre

INK Miami Art Fair: 30 de noviembre al 4 de diciembre

SATELLITE Art Fair: 29 de noviembre al 4 de diciembre

UNTITLED Art: 29 de noviembre al 3 de diciembre

Prizm Art Fair: 29 de noviembre al 11 de diciembre

Spectrum Miami / Red Dot Miami: 1 de diciembre al 4 de diciembre

