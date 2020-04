Porque el uso de la mascarilla tiene esas dos funciones: en una pandemia cuenta tanto no contagiar como no contagiarse. En particular cuando el patógeno causa infecciones sin síntomas, como se estima que son el 25% de las del SARS-CoV-2. Es decir que una de cada cuatro personas que ha tenido, tiene o tendrá el coronavirus podría no enterarse siquiera y, aun así, transmitírselo a otra que, en cambio, podría morir por desarrollar la enfermedad.